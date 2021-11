Samsung se moque de l’iTrapo d’Apple : 50 % plus gros et 25 euros moins cher | La technologie

Dans un clin d’œil clair au chiffon de nettoyage d’Apple à 25 euros, Samsung offre un autre chiffon de nettoyage à ses membres, mais cette fois totalement gratuit.

Cela faisait longtemps qu’Apple présentait définitivement la nouvelle gamme d’appareils iPhone 13, dans des terminaux qui éclipseront sûrement la plupart des ventes de Noël en téléphonie mobile, mais peut-être ce à quoi Apple et de nombreux utilisateurs ne s’attendaient pas, c’est que l’un des leurs produits les plus curieux apparus lors de cet événement feront fureur : un chiffon de nettoyage.

Depuis qu’Apple a annoncé son chiffon de nettoyage, c’est un produit qui s’est non seulement bien vendu, mais il est pratiquement épuisé Et pourtant le commander en ligne sur l’Apple store est possible à condition d’attendre entre 8 et 10 semaines pour le recevoir.

Depuis son annonce, les blagues ont été nombreuses, et même l’équipe iFixit a ironiquement « démembré » ce chamois à 25 euros comme s’il s’agissait d’un appareil électronique à vie.

Maintenant, Samsung, une entreprise qui ne se serre pas la main lorsqu’il s’agit de mener des campagnes promotionnelles se moquant d’Apple, est de retour dans la mêlée avec un nouveau chiffon de nettoyage, mais cette fois totalement gratuit, et en plus deux fois plus grand.

Selon Galaxyclub, Samsung Allemagne a surpris avec une promotion intéressante où les 1000 premiers membres de Samsung peuvent obtenir gratuitement une peau de chamois ou un chiffon de nettoyage, bien que la promotion soit limitée aux 1000 premiers membres Ils semblent avoir déjà épuisé ce produit particulier.

Por otra parte, también se trataba de una promoción limitada a Alemania, con lo que no hubieras podido hacerte con este particular paño de Samsung que según dicen en su descripción “es un 50 % más grande y cuesta 25 euros menos”, es decir, c’est gratuit.

Évidemment, il s’agit d’une campagne promotionnelle secrète, à travers laquelle Samsung veut faire un clin d’œil à sa communauté, et accessoirement faire sensation sur les réseaux sociaux, en montrant qu’un produit aussi simple qu’un chiffon pour nettoyer notre appareil, peut être distribué de manière totalement gratuite entre membres.