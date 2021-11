Samsung se moque du chiffon de polissage à 19 $ d’Apple après avoir lancé un jean à 1 500 $

Samsung semble avoir tout un complexe d’infériorité vis-à-vis d’Apple. Et l’entreprise prend toutes les chances de nous le rappeler. La dernière preuve se présente sous la forme de la nouvelle promotion anti-Apple de Samsung ciblant un chiffon de polissage à 19 $. Apple a sorti le tissu il y a quelques semaines, et il s’est vendu immédiatement, provoquant de nombreux mèmes et blagues dans le processus. Apple s’attendrait à une demande énorme pour le chiffon de polissage.

Nous avons même vu un démontage du tissu d’iFixit, à cause bien sûr. Samsung a pris son temps pour se joindre à la moquerie, se moquant d’Apple avec une promotion de tissu gratuite. Bien sûr, il s’agit de la même entreprise qui vient de commencer à vendre des jeans à 1 500 $ dotés d’une poche désignée pour un téléphone pliable.

Il n’y a rien de mal avec le prix du chiffon de polissage d’Apple

Le chiffon de polissage d’Apple est peut-être la cible de blagues et de mèmes, mais il n’y a rien de mal avec le produit. Et Apple peut vendre le tissu au prix qu’il désire. N’importe quelle entreprise peut mettre n’importe quel prix sur n’importe quoi, que ce soit 19 $ pour un chiffon à polir ou 1 500 $ pour une paire de jeans. Tant que les clients achètent les produits, les deux entreprises pourraient réaliser des bénéfices.

Essayez de commander un chiffon de polissage dès maintenant et Apple vous fournira une estimation d’expédition du 12 au 26 janvier. C’est à quel point la situation est grave. Les gens ont afflué pour acheter le chiffon de polissage d’Apple, s’emparant de tout le stock disponible. Tout le monde devra trouver d’autres moyens de nettoyer ses iPhones, iPads, Macs, lunettes et tout ce pour quoi le chiffon de polissage est bon.

Apple dit qu’il a une bonne raison de vendre ce chiffon, car il est fait d’un matériau « doux et non abrasif » qui fonctionnera très bien sur les écrans sensibles, y compris le verre nano-texturé.

Le jean Samsung à 1 500 $

Je viens de dire qu’il n’y a rien de mal avec un chiffon de polissage à 19 $ d’Apple, je dois donc appliquer le même jugement à l’édition limitée Samsung et Dr Denim du jean Z Flip Pocket Denim. Et il n’y en a pas. Samsung et ses partenaires peuvent vendre n’importe quel produit qu’ils souhaitent.

Le but de ce jean est de faire oublier les grandes poches. Comme si les créateurs de mode avaient créé des poches en pensant aux téléphones, et maintenant que les pliables existent, ils sont inutiles :

Qui a besoin de grandes poches ? Ils prennent trop de place, ils n’ont pas l’air stylés et les derniers téléphones glissent et glissent à l’intérieur. Redessiné pour s’adapter exclusivement au Galaxy Z Flip3, le jean Z Flip Pocket Denim fait des grandes poches une chose du passé.

Comparativement, Apple n’essaie pas de trouver une excuse fantaisiste pour le chiffon de polissage. Il est destiné à faire une chose. Nous ne savons pas si cela fonctionne mieux qu’un chiffon ordinaire, mais Apple le dit. En revanche, les jeans veulent éliminer les grandes poches.

Le jean à 1 500 $ de Samsung. Source de l’image : Samsung

Le Z Flip Pocket Denim se vend 1 499 AUD, mais pour ce prix, vous obtenez également le téléphone Galaxy Z Flip 3 gratuitement. Donc, en réalité, vous obtenez une paire de jeans gratuite avec votre nouveau Flip 3. Cela ne rend pas les jeans de Samsung moins fantaisistes que le tissu d’Apple.

Vous devez lire l’intégralité du communiqué de presse pour découvrir que les jeans sont livrés avec le téléphone. Et vous devez acheter le package auprès de Dr Denim plutôt que sur le site Web de Samsung. Cela signifie payer d’avance pour le téléphone au lieu de profiter de toutes les offres disponibles sur le site Web de Samsung.

Sans surprise, les jeans sont toujours en stock.

La campagne de faux tissus de Samsung

Samsung a mené une campagne de faux tissus en Allemagne, GalaxyClub notant d’abord la promotion. Samsung a offert son propre chiffon gratuit aux membres Samsung. Voici ce que dit une traduction Google de la promo :

Le chiffon d’entretien Samsung Galaxy : 20 x 20 cm et doux comme du velours. Il nettoie l’écran de votre Samsung Galaxy ou d’autres surfaces telles que les moniteurs B.. Il est disponible gratuitement pour vous en tant que membre Samsung. Cliquez sur « S’inscrire maintenant », suivez les étapes suivantes de l’inscription et si vous faites partie des 1000 premiers participants, vous recevrez un chiffon de nettoyage Samsung Galaxy par la poste une fois que vos données auront été vérifiées avec succès.

C’est vrai, le tissu gratuit est venu en quantités limitées. Samsung n’est pas sur le point d’offrir un chiffon gratuit à quiconque le demanderait. Ce n’est pas le but de cette campagne fantaisiste. Et il s’avère que les 1 000 unités sont déjà « épuisées », ce qui prouve que les gens veulent apparemment des vêtements officiels pour leurs appareils. Peut-être que Samsung créera un jour sa propre alternative au chiffon de polissage, à un prix correspondant.

Après tout, ce n’est pas la première fois que Samsung se moque publiquement d’Apple, seulement pour copier la fonctionnalité iPhone qu’il a critiquée en premier lieu tout en prétendant qu’il ne s’est jamais moqué d’Apple. C’est arrivé avec la prise casque. Ensuite, les chargeurs de téléphone. Le chiffon de polissage pourrait être le prochain.

Voici l’offre de tissu de Samsung pour l’Allemagne :

Promotion du tissu Galaxy de Samsung. Source de l’image : Galaxy Club