Samsung se prépare déjà à mettre à jour le Galaxy S21 vers Android 12

On dirait que les propriétaires de Galaxy S21 n’auront pas à attendre trop longtemps pour découvrir Android 12, car la version bêta de One UI 4 de Samsung Korea commence en septembre. One UI 4 est la prochaine version majeure de la version thématique d’Android de Samsung, cette fois construite sur Android 12, et devrait être déployée sur d’autres appareils plus tard dans l’année. Pour l’instant, cependant, les propriétaires de Galaxy S21 semblent faire partie du groupe d’élite qui a la possibilité de s’inscrire à la version bêta.

Le responsable des opérations bêta du forum de la communauté Samsung a publié la nouvelle ce matin, annonçant que la version bêta de One UI 4 serait bientôt disponible pour les tests. L’image originale de l’annonce était en coréen, mais nous l’avons passée sur Google Translate afin que vous puissiez avoir une idée de ce qu’elle dit en anglais.

On ne sait pas encore dans quelle mesure le nouveau langage de conception Material You de Google sera intégré à One UI 4 mais, étant donné qu’Android 12 s’inspire beaucoup du langage de conception One UI de Samsung, il est peu probable que ce soit le changement radical que les utilisateurs de Pixel vont à découvrir. Il convient de noter que Dynamic Color – le nom de Google pour l’expérience de thème de couleur automatique exclusive à Pixel – ne sera pas disponible sur d’autres téléphones fonctionnant sous Android 12 dans sa forme actuelle.

Samsung a récemment commencé à apporter One UI 3.1.1 à davantage de téléphones Samsung, y compris les anciens téléphones Fold et Flip de Samsung, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités multitâches qui tirent parti du facteur de forme pliable. Plus que probablement, Samsung a beaucoup de nouvelles idées qu’il prépare et est prêt à livrer avec One UI 4. Nous devrons juste voir ce qui est exactement inclus dans quelques jours.

