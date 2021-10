Samsung se souvient enfin que vous avez réellement payé votre téléphone et commence à extraire des publicités de ses applications

in

Nous nous plaignons des publicités sur les smartphones de Samsung depuis un certain temps déjà, et nous sommes loin d’être les seuls. Une entreprise vendant des appareils dont le prix dépasse largement la barre des quatre chiffres ne devrait pas encombrer votre écran, en particulier dans les services au niveau du système comme le numéroteur. Heureusement, les publicités commencent enfin à disparaître des appareils, à commencer par certaines des applications les plus touchées de l’entreprise.

En août, nous avons appris que Samsung prévoyait d’abandonner complètement les publicités dans ses applications et ses services, en grande partie grâce aux plaintes d’employés mécontents du fait que leurs logiciels soient remplis de spam. Bien qu’il soit frustrant d’apprendre que les plaintes des utilisateurs – qui sont si nombreuses – n’ont pas suffi à pousser l’un des fabricants de téléphones les plus performants à améliorer l’expérience de l’utilisateur final, c’est un soulagement d’apprendre que quelque chose est fait malgré tout.

Selon TizenHelp, un responsable des forums communautaires de Samsung en Corée du Sud a confirmé que les publicités avaient été supprimées de son application Santé. Malgré l’annonce localisée, il semble que les publicités disparaissent également dans d’autres régions, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les bannières précédemment visibles dans Samsung Pay et Weather ont également disparu de leurs applications respectives.

C’est un changement important pour une entreprise qui, il n’y a même pas un an, demandait aux utilisateurs d’opter pour le suivi de localisation pour améliorer les publicités dans l’application. Espérons que toutes les applications de Samsung contenant encore des publicités suivront dans les mois à venir. Les smartphones – même les appareils économiques – sont beaucoup trop chers pour que les utilisateurs soient obligés de supporter une expérience médiocre.

