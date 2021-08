Samsung supprime ces publicités embêtantes des applications natives

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Samsung supprimerait les publicités des applications Samsung préinstallées. Le chef de la téléphonie mobile, TM Roh, a apparemment annoncé la nouvelle lors d’une réunion d’employés.

L’une des pratiques les plus ennuyeuses sur les smartphones aujourd’hui est que certaines entreprises proposent des publicités dans leur logiciel Android. Les contrevenants notables à cet égard incluent Realme, Xiaomi et Samsung. Mais maintenant, cette dernière société aurait annoncé un changement d’avis.

Le chef de la téléphonie mobile de Samsung, TM Roh, a déclaré aux employés lors d’une “assemblée publique” que la société avait décidé de supprimer les publicités des applications Samsung préinstallées, a rapporté Maeil Business News.

“Nous avons décidé de supprimer les publicités des applications de base telles que Météo, Samsung Pay et Samsung Themes”, a déclaré Roh, selon un extrait traduit automatiquement. Le commentaire était apparemment en réponse à la question d’un employé concernant les publicités dans les applications préinstallées.

Selon le média, Roh a déclaré que les publicités seraient supprimées via les mises à jour logicielles One UI. Mais on ne sait pas si cela se produira dans la prochaine grande mise à jour ou plus tard. On ne sait pas non plus si ce changement sera limité à la Corée ou s’il s’applique également aux marchés mondiaux.

Nous avons contacté Samsung pour savoir quelles applications sont concernées et s’il s’agit d’un changement global. Nous mettrons à jour l’histoire si/quand l’entreprise nous répondra.

Néanmoins, ce serait certainement un pas dans la bonne direction pour l’entreprise. Nous avons mené un sondage il y a un peu plus d’un an lorsque des annonces ont fait surface pour la première fois sur One UI, et plus de 90 % des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils refuseraient d’acheter un téléphone Samsung s’il y avait des annonces. Cela ne représente peut-être pas le consommateur moyen, mais cela montre tout de même qu’un nombre notable de personnes déteste cette pratique.