Samsung supprime enfin les publicités de ses applications mobiles en stock

Chaque trimestre, Samsung est systématiquement l’un des principaux fournisseurs mondiaux de smartphones en termes de part de marché. En plus de ses téléphones phares Galaxy S, la société a misé sur sa gamme d’appareils pliables Galaxy Z. Samsung inonde également le marché de ses téléphones Galaxy A abordables année après année. Inutile de dire que le conglomérat sud-coréen est l’un des acteurs les plus importants du marché. Cela rend encore plus impardonnable que Samsung emballe toutes ses applications mobiles en stock avec des publicités. Heureusement, ce problème ennuyeux devrait être résolu avant la fin 2021.

Samsung sait que nous détestons les publicités dans ses applications

Lors d’une récente assemblée publique, le patron de Samsung, TM Roh, a répondu à une question d’un employé sur les publicités. Il a révélé que Samsung supprimerait les publicités d’au moins certaines des applications en stock. La société a depuis confirmé publiquement ces plans à plusieurs publications.

“Samsung a pris la décision de cesser la publicité sur les applications propriétaires telles que Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme”, a déclaré la société dans un communiqué à The Verge.

“La mise à jour sera prête d’ici la fin de l’année”, a ajouté la société, sans fournir de date précise. « Notre priorité est de proposer des expériences mobiles innovantes à nos consommateurs en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Nous apprécions les commentaires de nos utilisateurs et poursuivons notre engagement à leur offrir la meilleure expérience possible avec nos produits et services Galaxy. »

Samsung n’est pas le seul fournisseur coupable d’avoir diffusé des publicités via des notifications push et ses propres applications par défaut. Cela dit, Samsung est peut-être le plus flagrant, car il n’y a pas beaucoup de différence entre une publicité dans une application Samsung et les publicités contenant du spam que vous avez peut-être trouvées sur un site Web sommaire. L’argent que Samsung gagnait grâce à ces publicités ne devait pas l’emporter sur le tollé général. Personne ne veut payer plus de 1 000 $ pour un téléphone inondé de publicités de tiers.

Si vous n’avez jamais vu les annonces auparavant, cela vaut la peine de consulter les exemples partagés par 9to5Google. One UI de Samsung est une interface relativement fluide et attrayante pour les appareils Android. Ces publicités ont fait un travail remarquable en réduisant l’expérience utilisateur. 9to5Google souligne également que les trois applications mentionnées dans la déclaration ne sont pas les seules applications avec des publicités. Incroyablement, Samsung Health fait également apparaître des publicités. On ne sait pas si toutes les applications Samsung seront sans publicité plus tard cette année. Il ne semblait pas non plus y avoir de mention des notifications push qui affligent également les téléphones Samsung. Nous saurons quand Samsung publiera ces mises à jour One UI plus tard cette année.

