Samsung supprime quatre smartphones Galaxy A des mises à jour de sécurité trimestrielles

Samsung a été aperçu en train de faire passer quelques-uns de ses téléphones dans son calendrier de mise à jour de mises à jour de sécurité trimestrielles à des mises à jour semestrielles. Le changement affecte les Galaxy A50 ainsi que quelques autres appareils de la série A sortis en 2019.

Cette décision a été repérée par SamMobile et signale une baisse de la prise en charge des appareils deux ans après leur sortie.

Samsung a annoncé qu’il prendrait en charge les appareils sortis à partir de 2019 avec jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui signifie que les appareils, y compris les Galaxy A20, A30 et A70, ont encore quelques années restantes.

Cela dit, les mises à niveau du système d’exploitation sont une autre histoire. Lorsque Samsung a annoncé qu’il fournissait des appareils avec trois ans de mises à niveau du système d’exploitation, ces appareils de la série A ne faisaient pas partie des appareils pris en charge, ce qui signifie qu’ils ne devraient pas s’attendre à recevoir des mises à jour de fonctionnalités significatives.

Pourtant, bien que ces appareils ne reçoivent des mises à jour de sécurité que deux fois par an, il est bon de savoir que Samsung continue de respecter son engagement à prendre en charge des téléphones comme le Galaxy A50.

Comme notre Jerry Hildenbrand l’a noté lorsque Samsung a fait l’annonce, quatre ans de mises à jour de sécurité font que posséder un téléphone vaut bien le prix que vous payez pour cela, en particulier en ce qui concerne les téléphones Android les plus économiques. Cela réduit également la quantité de déchets électroniques provenant des utilisateurs qui se débarrassent de leurs téléphones le plus tôt possible. Heureusement, d’autres entreprises emboîtent le pas, comme Xiaomi, qui fournit également quatre ans de mises à jour de sécurité pour certains appareils.

La police Android note que certains appareils ont été supprimés du calendrier de mise à jour de Samsung, notamment les Galaxy A2 Core, J4 Core, J7+, Tab E 8 Refresh et Galaxy View 2.

