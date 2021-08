Samsung supprimer les publicités de ses applications est une victoire facile dans une mer de choix difficiles

Si vous vivez dans l’ouest du monde et que vous avez un téléphone Samsung exécutant One UI, vous connaissez ces publicités embêtantes que Samsung aime déposer dans ses applications propriétaires. Vous savez aussi probablement qu’ils s’en vont bientôt parce que l’entreprise a décidé d’arrêter de le faire. C’est une excellente nouvelle pour tout le monde, y compris pour Samsung.

Non, je ne suis pas fou. Je ne dis pas non plus que Samsung devrait prendre des décisions qui réduisent ses bénéfices. Je dis qu’il semble que tout le gâchis n’en valait pas la peine, et Samsung arrive en tête pour s’en débarrasser.

Tout d’abord, la partie avec laquelle beaucoup de gens ne seront pas d’accord : ces publicités n’étaient pas vraiment un gros problème. Vous avez vu des publicités dans l’application Samsung Weather, Samsung Pay, l’application Samsung Phone et quelques autres endroits. Parfois, ces applications sont destinées à des services Samsung ou à des applications conçues exclusivement pour Samsung par des tiers, mais parfois il s’agissait de publicités pour KFC ou Yahoo. Les pires étaient les publicités de style notification push qui apparaissent dans votre barre de notification. Aucun d’entre eux n’a bloqué de contenu ou ajoutée à la grande quantité de données que Samsung collecte.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Oui, il est difficile d’avaler le fait que vous devez voir les publicités placées par l’entreprise à laquelle vous venez de donner 1 000 $ (ou plus) lorsque vous leur avez acheté le meilleur téléphone Android. Et je suis avec vous en pensant que c’est une façon merdique de traiter vos clients. Imaginez si Toyota mettait des publicités dans le tableau de bord d’une nouvelle voiture.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Mais Samsung n’est pas la seule entreprise à vendre un milliard de téléphones chaque année et à mettre des publicités dans ses propres applications – Apple fait la même chose de la même manière. Je sais que de nombreuses personnes qui liront ceci n’auront jamais utilisé d’iPhone, je suis donc ici pour vous dire que l’App Store, l’application News, l’application Stocks et même l’application Paramètres de l’iPhone contiennent des publicités. Parfois pour les produits ou services Apple, parfois pour Quicken Loans.

Avec votre nouveau téléphone Samsung, vous pouvez remplacer les applications qui contiennent des publicités par celles qui n’en contiennent pas et en faire la valeur par défaut. Sur un iPhone, vous ne pouvez vraiment pas faire la même chose. Pour une raison quelconque, la presse technique et les utilisateurs ont appelé à ce que les têtes se tournent vers Samsung sur les publicités dans les applications “stock”, tandis qu’Apple obtient souvent un laissez-passer. Je ne peux pas l’expliquer, mais je peux dire que la pratique n’est pas seulement une affaire de Samsung et que personne n’a jamais été blessé par une publicité dans une application Samsung.

Cela ne signifie pas que nous devons nous asseoir et les apprécier ou rester silencieux. Je me suis plaint d’eux comme toi. Mais il ne suffisait pas de jurer Samsung pour toujours, à moins que vous n’ayez jamais vraiment voulu utiliser un téléphone Samsung mais que vous aimiez vraiment vous plaindre de l’entreprise via Internet. Mais assez de moi disant des choses qui mettent les gens en colère. Désolé, je l’appelle juste comme je le vois.

La plus grande histoire ici est tout au sujet du quoi. Qu’est-ce qui a finalement poussé Samsung à retirer les publicités de ses applications ? La première chose que je regarde toujours, c’est l’argent. J’ai parcouru toutes les transcriptions des appels de revenus de Samsung au cours des deux dernières années, mais je ne trouve nulle part où la société a déclaré qu’elle gagnait de l’argent en tant que plate-forme publicitaire.

Samsung dépense beaucoup en publicités mais gagne très peu en les hébergeant.

Il y a beaucoup de discussions sur le fait que l’entreprise dépense de l’argent pour faire de la publicité, mais personne ne dit que le fait d’avoir des publicités dans l’application météo a généré des bénéfices. C’est normal, car Google et Facebook font tout ce qui est en leur pouvoir pour rentabiliser toutes les publicités. Il n’y a plus de place pour qui que ce soit d’autre pour le moment, pas même une entreprise aussi riche que Samsung.

La seule chose que j’ai pu trouver après y avoir réfléchi pendant quelques jours, c’est que Samsung l’a fait comme un geste de bonne volonté envers ses clients les plus fidèles. Ce sont les clients qui achètent un nouveau téléphone Samsung chaque année et qui ne souhaitent pas essayer un appareil de quelqu’un d’autre. Ce sont les personnes les plus touchées et les personnes qui crient le plus fort.

La « minorité vocale » gagne cette fois, et nous en profitons tous. Hourra !

Si Samsung ne gagnait pas beaucoup d’argent grâce aux publicités de toute façon, les laisser tomber pour apaiser les clients est une décision intelligente. Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy m’a dit la même chose : « Je pense que les suppressions de publicités seront bénéfiques pour l’entreprise. De nombreux utilisateurs trouvent cela intrusif et odieux. En un mot, rendre les clients heureux vaut mieux que de gagner quelques dollars en hébergeant des publicités.

En tout cas, je suis content de le voir comme toi. Une annonce dans l’application téléphonique ou même dans la barre de notification de l’entreprise à laquelle vous venez de remettre beaucoup d’argent semble un peu minable, même si cela n’enlève pas grand-chose à l’expérience. Les retirer de One UI résoudra les plaintes, et Samsung ne perdra vraiment rien à la fin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.