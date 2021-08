Samsung supprimera les publicités des applications préchargées sur les appareils Galaxy via une nouvelle mise à jour

in

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung cessera de diffuser des publicités dans les applications préinstallées sur sa série de smartphones Galaxy. Le développement mettra enfin fin à une vieille plainte des consommateurs concernant le contenu promotionnel indésirable qu’ils ont été contraints de consommer malgré les dépenses de centaines de milliers de personnes sur les smartphones haut de gamme de l’entreprise.

Samsung, comme certains fabricants chinois tels que Xiaomi, diffuse des publicités sur ses téléphones, notamment le Galaxy S21 Ultra haut de gamme et le Galaxy Z Flip 3 récemment lancé. La société a annoncé certaines de ses applications propriétaires telles que Samsung Weather, Samsung Theme, et Samsung Pay ne diffuserait plus de publicités après une mise à jour, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

TM Roh, le chef mobile de l’entreprise, a annoncé lors d’une récente réunion publique que l’entreprise supprimerait les publicités de ses applications natives pour améliorer l’expérience utilisateur. La mise à jour atteindra les utilisateurs plus tard cette année, a confirmé Samsung plus tard à The Verge.

La société a déclaré à The Verge qu’elle avait décidé d’arrêter les publicités sur les applications propriétaires telles que Samsung Pay, Samsung Weather et Samsung Theme et a ajouté que la mise à jour serait prête plus tard cette année.

Selon Yonhap, Samsung rendra la mise à jour disponible via une nouvelle version One UI. Cependant, il n’a pas été précisé si le changement serait efficace pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont des smartphones Galaxy abordables. La société est également discrète quant à savoir si la mise à jour serait disponible pour les utilisateurs en Inde, ainsi que pour leurs homologues du monde entier.

Certains utilisateurs de Samsung se sont adressés à Reddit l’année dernière pour se plaindre du contenu indésirable sur leurs smartphones. Ils ont partagé des captures d’écran pour souligner comment l’entreprise a diffusé des publicités de différentes tailles, qui n’étaient pas seulement basées sur du texte, mais aussi avec des images. Certaines de ces publicités couvraient même un tiers de l’écran du téléphone.

