Samsung taquine l’annonce des jeux Exynos pour le 19 novembre

Samsung dévoilera une nouvelle puce Exynos le 19 novembre. Dans une publicité Instagram, Samsung Exynos a promis qu’elle vous montrerait « à quoi ressemblera le divertissement à l’avenir », en particulier en ce qui concerne l’amélioration des performances graphiques des jeux.

Nous ne savons pas encore quelle puce Samsung annoncera lors de l’événement Exynos, mais il y a des candidats probables. En mai, nous avons appris que Samsung et AMD prévoyaient de co-développer l’Exynos 2200 avec la technologie RDNA2. Auparavant ajoutée à la PS5 et à la Xbox Series X, la technologie RDNA2 permettrait le lancer de rayons et l’ombrage à taux variable sur les « appareils mobiles hautes performances ».

Samsung pourrait annoncer l’Exynos 2200 en novembre en vue d’un lancement en 2022 sur les téléphones Galaxy S22, ce qui pourrait facilement en faire l’un des meilleurs téléphones de jeu disponibles. Nous avons également entendu dire que la Galaxy Tab S8 Ultra pourrait également recevoir l’Exynos 2200.

Cependant, nous avons également entendu des rapports contradictoires selon lesquels Samsung serait confronté à des problèmes de production d’Exynos et passera au Snapdragon 898 pour le Galaxy S22 dans le monde entier. Cela rend une annonce phare lors de l’événement Exynos potentiellement moins probable, mais pas hors de question.

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung souhaite augmenter la production d’Exynos pour ses téléphones économiques et milieu de gamme, en fournissant des SoC pour au moins la moitié des téléphones Galaxy dans le monde. Cette annonce pourrait donc plutôt concerner l’amélioration des performances de jeu sur des téléphones 2022 moins chers, tels que le Galaxy A53 5G récemment divulgué (bien qu’il soit censé avoir un chipset Snapdragon).

Samsung aime mettre en avant des « événements » qui ne sont finalement pas un gros problème, comme son événement Unpacked 2 qui a promis une annonce majeure et nous a plutôt fourni des téléphones pliables sur mesure. Nous devrons attendre et voir si cette annonce d’Exynos grésille ou atterrit avec un bruit sourd avec les joueurs.

