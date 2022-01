Samsung taquine le hub SamrtThings et lance de nouveaux appareils au CES 2022

Cherchant à insuffler une nouvelle vie à sa plate-forme SmartThings pour les maisons intelligentes, Samsung a annoncé son intention de lancer un périphérique hub dédié SmartThings. Il lancera également un assortiment d’appareils sur mesure compatibles, notamment des réfrigérateurs Family Hub et un combo laveuse/sécheuse.

Le nouveau Home Hub sera expédié pour la première fois en Corée du Sud dans le courant de 2022. Il vous permettra de contrôler et de surveiller les équipements connectés à SmartThings. Vous pourrez par exemple allumer ou éteindre les lumières compatibles et surveiller la consommation d’énergie d’appareils comme les téléviseurs. Cela pourrait être quelque chose de similaire à l’écran intelligent Nest Hub de Google ou à la gamme Echo Show d’Amazon, mais Samsung est jusqu’à présent timide sur les fonctionnalités ou même à quoi ressemble le produit.

Appareils concentrateurs Samsung SmartThings

On en sait beaucoup plus sur le Bespoke Family Hub. Il s’agit d’un écran tactile Full HD de 21,5 pouces intégré aux réfrigérateurs à portes françaises sur mesure de Samsung lancés en 2022. Le Family Hub sert non seulement de hub SmartThings, mais aussi d’endroit pour lire de la musique et des vidéos, partager des photos, rechercher des recettes et commander les courses. Samsung a des Family Hubs similaires dans certains de ses modèles de réfrigérateurs depuis des années. Les réfrigérateurs à portes françaises sur mesure, cependant, seront disponibles en 12 couleurs et deux options de finition différentes, ainsi que des modèles à pleine profondeur et à profondeur de comptoir.

Pendant ce temps, la laveuse et sécheuse à chargement frontal sur mesure offre à elle seule certaines fonctionnalités « intelligentes ». Mais lorsqu’il est connecté à un hub SmartThings, il peut suggérer différents cycles en fonction des vêtements que vous nettoyez et de vos préférences personnelles. Comme pour ses autres nouveautés, Samsung vise une vague fenêtre 2022.

SmartThings a langui derrière Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant en termes d’adoption publique. Relativement peu de fabricants d’accessoires ciblent la plate-forme, et il n’y a souvent aucune incitation à la choisir à moins d’avoir un téléphone Samsung et/ou des appareils Samsung. Le Home Hub pourrait aider à rendre SmartThings plus attrayant, ainsi que des plans pour prendre en charge Matter, un protocole de maison intelligente multiplateforme à venir cette année.