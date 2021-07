Samsung taquine un avenir passionnant pour les téléphones pliables en 2021

Samsung dévoilera les téléphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 le 11 août. La société a annoncé son événement presse il y a quelques jours. Samsung vient également de confirmer certaines des meilleures rumeurs sur le Z Fold 3 et le Z Flip 3. Les pliables Samsung semblent déjà plus excitants que jamais. Mais Samsung vient de taquiner des nouvelles passionnantes sur les téléphones pliables pour le reste de 2021 dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels. Samsung fait référence à plusieurs reprises aux téléphones pliables dans le communiqué, et il ne s’agit pas seulement de ses propres téléphones. Mais Samsung prévoit de profiter de tous. Le détail le plus excitant du communiqué est que Samsung veut « intégrer » les pliables.

Si vous êtes enthousiasmé par les téléphones pliables, vous êtes également conscient des deux principaux problèmes de ces appareils : la durabilité et le prix. Les écrans pliables sont plus sujets aux dommages que ceux des téléphones standard. Et ces combinés sont nettement plus chers que les combinés traditionnels.

Les téléphones Z Fold et Z Flip de nouvelle génération devraient offrir une meilleure durabilité que les modèles précédents. Samsung l’a déjà confirmé. Et les rumeurs disent que le combiné offrira une résistance à l’eau IPX8, ce qui est une excellente caractéristique à avoir sur un téléphone avec une charnière avec de nombreuses pièces mobiles.

Les téléphones pliables de 2021

Samsung n’a pas abordé les prix du Z Fold 3 et du Z Flip 3 jusqu’à présent, et nous avons reçu des signaux mitigés. Certaines rumeurs disent que les téléphones seront plus abordables qu’avant, mais d’autres indiquent que le Fold 3 sera toujours assez cher. Le programme de Samsung qui vous permet d’échanger deux appareils contre un téléphone pliable suggère également que le prix pourrait être un problème.

C’est pourquoi les appareils pliables « intégrants » dans le communiqué de presse de Samsung sont si excitants. Samsung est conscient du problème de prix et prévoit de le résoudre. Vous ne pouvez rien intégrer si cet appareil est trop cher pour la plupart des gens. Voici ce que Samsung a réellement dit dans le rapport sur les résultats trimestriels à propos de ses plans pour le reste de 2021 :

Avec le lancement réussi des nouveaux smartphones pliables offrant une expérience utilisateur encore améliorée, la société consolidera son leadership dans le segment haut de gamme en intégrant la catégorie pliable tout en poursuivant la dynamique des ventes de la série Galaxy S tout au long de l’année.

Samsung a annoncé des chiffres record pour le trimestre de juin, dont près de 11 milliards de dollars de bénéfices sur plus de 55,5 milliards de dollars de revenus. Mais la division mobile a quand même pris un coup. Samsung l’a imputé à la pénurie de puces et aux épidémies de COVID en Asie qui ont ralenti la fabrication. Les téléphones pliables « mainstreaming » 2021 font partie du plan de Samsung pour améliorer les performances de son activité smartphone :

La société s’efforcera de générer des revenus et des bénéfices solides en améliorant la compétitivité de sa gamme de smartphones avec le lancement de nouveaux modèles pliables et l’expansion des modèles 5G grand public. En outre, cela augmentera encore les ventes des produits Galaxy Ecosystem.

Il n’y a pas que le Z Fold 3 et le Z Flip 3

Vous ne pouvez pas intégrer les téléphones pliables sans améliorer l’ensemble du créneau. Les prochains téléphones Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung ne sont pas les seuls nouveaux téléphones pliables à être lancés fin 2021. Des rumeurs précédentes indiquaient que plusieurs fournisseurs prévoyaient le lancement de téléphones pliables pour cette année, y compris Google. Le premier Pixel Fold peut utiliser quelques composants clés fabriqués par Samsung, notamment l’écran OLED pliable et les panneaux pliables en verre ultra-mince. C’est ce que disaient les rumeurs.

Sans nommer de noms, Samsung vient de confirmer qu’il fournirait des pièces d’affichage essentielles à d’autres fournisseurs :

Dans la perspective du second semestre, Samsung s’attend à une reprise de la demande pour les écrans mobiles, car les principaux clients prévoient de lancer de nouveaux modèles phares, y compris des produits de grande valeur tels que les téléphones pliables.

Il y a un autre détail passionnant dans la section affichage du communiqué de presse de Samsung. Il s’agit de UPC, ou Under Panel Camera. C’est le type de technologie de caméra selfie principale que nous verrons soi-disant sur Z Fold 3:

Samsung continuera à renforcer son leadership sur le marché en introduisant de nouvelles technologies telles que Under Panel Camera (UPC) et celles liées à la faible consommation d’énergie.

Malheureusement, Samsung ne connecte pas les téléphones pliables à venir en 2021 à la nouvelle technologie UPC. Nous devrons simplement attendre et voir combien de nouveaux combinés pliables comporteront des écrans UPC cette année.

