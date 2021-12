Samsung tente de corriger les bugs de One UI 4 (Android 12) avec une nouvelle mise à jour bêta

Peu de temps après la publication de la mise à jour « stable » One UI 4 (Android 12) pour les meilleurs téléphones pliables de Samsung, elle aurait été retirée en raison d’une certaine instabilité. À présent, Samsung espère résoudre les problèmes avec une autre mise à jour bêta.

Samsung a annoncé via son forum communautaire en Corée du Sud qu’il proposait une nouvelle mise à jour pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 afin de résoudre « les problèmes importants survenus après l’ouverture du firmware officiel One UI 4 ». Ceux-ci comprenaient des problèmes d’affichage, tels que le scintillement de l’écran, des problèmes de performances et certains utilisateurs se plaignant que le téléphone passait en mode de récupération après la mise à jour.

Selon le message du forum, voici les problèmes qui devraient être résolus dans la mise à jour (par traduction) :

Correction du phénomène de démarrage en mode sans échec ou d’entrée en mode de récupération après la mise à jour – Lors du démarrage après la mise à jour, toutes les valeurs modifiées au format 16: 9 ou 4: 3 sont ramenées au format par défaut de l’application Instagram, Link ne s’ouvre pas dans certaines applications telles que car l’application Facebook Kiwoom Securities ne fonctionne pas

Les utilisateurs inscrits au programme bêta en Corée du Sud devraient commencer à voir la mise à jour à partir d’aujourd’hui, même si elle arrivera probablement bientôt dans d’autres régions.

Pendant ce temps, Samsung n’est pas le seul à rencontrer des problèmes avec Android 12. La dernière fonctionnalité Pixel a résolu de nombreux bugs rencontrés par les utilisateurs avec les derniers smartphones Pixel. Pendant ce temps, OnePlus a récemment dû retirer sa mise à jour OxygenOS 12 pour ses derniers smartphones, car elle aussi était assez désordonnée.

Espérons que Samsung sera en mesure de résoudre tout problème avec Android 12 avant son déploiement prévu sur d’autres appareils Galaxy, dont beaucoup devraient recevoir la mise à jour en janvier. Cela dit, nous ne savons pas quand Samsung reprendra le déploiement du Galaxy Z Fold 3 ou du Z Flip 3.

