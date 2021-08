Samsung teste la mémoire avec un traitement intégré pour les serveurs centrés sur l’IA

in

Samsung a présenté les progrès qu’il a réalisés avec la technologie de traitement en mémoire (PIM), alors qu’il s’efforce de rapprocher la mémoire et la logique.

Annoncée plus tôt cette année, la technologie PIM intègre un processeur d’intelligence artificielle (IA) avec une puce de mémoire à bande passante élevée (HBM) pour stimuler les tâches de calcul intensives telles que l’apprentissage automatique (ML).

Lors de la conférence Hot Chips, Samsung a annoncé que le test de la nouvelle mémoire HBM-PIM avec les cartes accélératrices de centre de données Xilinx Alveo Ultrascale+ AI offrait plus du double de performances tout en consommant moins de la moitié de l’électricité.

« HBM-PIM est la première solution de mémoire sur mesure de l’industrie à être testée dans les systèmes d’accélérateurs d’IA des clients, démontrant un potentiel commercial énorme », a commenté Nam Sung Kim, vice-président senior de DRAM Product & Technology chez Samsung Electronics.

Utilisation courante

Il est important de noter que Samsung a également partagé des plans pour utiliser la technologie PIM au-delà des puces HBM et les intégrer dans les modules DIMM traditionnels et les composants de mémoire mobile pour accélérer les charges de travail conventionnelles liées à la mémoire.

Oliver Rebholz, responsable de la recherche et de l’innovation de base HANA chez SAP, a révélé que la société travaillait avec Samsung sur la nouvelle technologie de mémoire, qu’elle espère utiliser pour améliorer les performances de la base de données en mémoire SAP HANA.

« Sur la base des projections de performances et des scénarios d’intégration potentiels, nous nous attendons à des améliorations significatives des performances du système de gestion de base de données en mémoire (IMDBMS) et à une efficacité énergétique accrue via le calcul désagrégé sur AXDIMM », a déclaré Rebholz.

À l’avenir, Samsung espère même intégrer le PIM à sa technologie de mémoire mobile. Lors de la conférence, Samsung a révélé que les premiers tests de simulation avec LPDDR5-PIM ont entraîné des gains de performances impressionnants pour des applications telles que la reconnaissance vocale et la traduction automatique.