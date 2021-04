Samsung travaille peut-être sur un nouveau type de téléphone pliable passionnant – .

Samsung est le leader incontesté du marché des smartphones pliables, en partie parce que le géant coréen a été le premier à fabriquer des téléphones à écran pliable. Samsung a continué à montrer la technologie lors de salons comme le CES avant de créer un produit pliable commercial. Le premier Galaxy Fold est arrivé début 2019, mais le lancement n’a pas été parfait. Samsung a raté deux problèmes de conception clés lors des tests et a dû repousser la date de sortie de près de six mois pour les résoudre. Le changement de marque du Galaxy Z a suivi en 2020 lorsque Samsung a lancé le boîtier à clapet Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2 pliable. Les combinés ont livré quelques mises à niveau massives, notamment un écran pliable en verre et un mécanisme de charnière qui éloigne la poussière mieux que les modèles précédents.

Cette année, Samsung devrait lancer deux appareils pliables, les successeurs évidents du Flip and Fold de l’année dernière. Le Flip 3 et le Fold 3 pourraient être dévoilés dès juillet, Samsung cherchant à remplacer la série Note par ce facteur de forme, au moins en 2021. Ce sont censés être les seuls téléphones pliables sortant de Samsung cette année, selon certains rapports . D’autres disent qu’un produit pliable encore plus excitant pourrait au moins être taquiné cette année s’il n’est pas lancé. Et Samsung vient peut-être de confirmer ces rumeurs.

Une série de fuites a détaillé un Samsung pliable comportant deux charnières et trois parties d’affichage. Le gadget double pliable a été décrit à la fois comme un smartphone et comme une tablette. Les deux ont du sens. Déplié, le gadget ressemblerait plus à une tablette que le Fold ne l’a jamais fait. Pliez-le et une partie de l’écran peut être utilisée en mode téléphone, bien que l’engin soit au moins aussi encombrant que le Fold. Il existe même un nom non officiel pour cet appareil: Galaxy Z Fold Tab.

On ne sait pas quand et si Samsung ira de l’avant avec un tel appareil, mais ce type de combiné / tablette pliable donnera certainement à Samsung un avantage sur ses concurrents. Plusieurs fabricants chinois de smartphones Android ont sorti leurs propres appareils de type Fold ou prévoient de lancer prochainement de tels combinés. En plus de cela, certaines entreprises ont montré des engins audacieux avec des écrans pliables qui peuvent être roulés.

Marque déposée Samsung S-Foldable Display. Source de l’image: Samsung via LetsGoDigital

Néanmoins, Samsung a déposé une marque Samsung «S-Foldable» auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), a découvert le blog néerlandais LetsGoDigital. Contrairement à une technologie brevetée dont on ne garantit pas qu’elle en fera des appareils commerciaux, les marques indiquent qu’une entreprise envisage d’utiliser ce nom particulier pour commercialiser un nouvel appareil.

Selon la description, la marque «S-Foldable» serait utilisée pour les «panneaux d’affichage; affichage pour smartphones; Écrans LCD à grand écran; écrans plats flexibles pour ordinateurs. »

Le nom indique clairement que S-Foldable ferait référence à un composant d’appareil pliable, et la description nous indique qu’il s’agit d’un écran. Comment savons-nous que S-Foldable n’est pas pour l’un des Flips and Folds existants ou futurs? Eh bien, Samsung a déjà un terme marketing pour les écrans pliables utilisés dans les modèles Flip et Fold. L’Infinity Flex a été annoncé en novembre 2018, lorsque Samsung a présenté le combiné Fold de première génération. C’était près de quatre mois avant l’introduction officielle du Fold. Le Flip and Fold 2 utilisait également des écrans Infinity Flex. S-Foldable doit être pour autre chose.

Concept montrant un téléphone pliable Samsung avec deux charnières et trois côtés d’affichage. Source de l’image: LetsGoDigital

Un appareil pliable à double charnière ressemblerait à la lettre «S» une fois plié, comme le montre l’image conceptuelle ci-dessus créée par LetsGoDigital.

Dans cet esprit, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que Samsung ne dévoile le combiné / tablette pliable Galaxy Z Fold Tab. Nous devrons simplement attendre et voir si Samsung va taquiner la technologie S-Foldable cette année.

