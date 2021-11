Samsung tuerait le Galaxy Note une fois pour toutes

Si vous espériez que la gamme Galaxy Note de Samsung pourrait faire un retour triomphal, nous avons de mauvaises nouvelles. ETNews rapporte que Samsung met fin à la production de la gamme Galaxy Note à la fin de l’année. Si vous avez suivi Samsung ces derniers mois, cela ne devrait pas vous surprendre. À la fin de l’année dernière, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Samsung ignorerait un nouveau modèle de Note en 2021. Samsung a d’abord nié ces rumeurs, mais a finalement reconnu que la pénurie de puces pourrait lui forcer la main. Nous sommes maintenant presque en décembre et le Note 21 est introuvable.

Samsung mettrait fin à la production du Galaxy Note

Selon ETNews, Samsung a exclu le Galaxy Note de son plan de production annuel de smartphones pour 2022. En plus de supprimer la gamme de produits, Samsung retirerait également les modèles existants. Au lieu de cela, Samsung apportera les fonctionnalités emblématiques de la gamme Note au Galaxy S22 Ultra.

Le rendu montre le prétendu design du Galaxy S22 Ultra. Source de l’image : @OnLeaks et Digit

Des fuites ont suggéré que le modèle Ultra de l’année prochaine comportera un S Pen intégré. C’était la caractéristique phare qui distinguait auparavant la gamme Note des modèles S plus petits. Il y a quelques mois, des rendus détaillés du Galaxy S22 Ultra ont commencé à apparaître en ligne. Le S22 Ultra semble être un successeur complet du Galaxy Note. Il sera beaucoup plus épais que le reste de la gamme S22 pour accueillir le S Pen, et son écran supposé de 6,8 pouces est presque aussi grand que celui du Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung n’a pas encore annoncé la série Galaxy S22, alors prenez tout cela avec un grain de sel. Encore une fois, à quand remonte la dernière fois que Samsung a réussi à garder secret le lancement d’un téléphone ? Si le Galaxy S22 Ultra ressemble à ce que nous attendons, il n’y aura pas besoin d’une nouvelle note.

Pourquoi Samsung tuerait-il le Note ?

Dans son rapport, ETNews indique que Samsung quitte la gamme Note pour se concentrer sur la fabrication de téléphones pliables. Samsung serait en mesure de réduire les coûts, de stabiliser les rendements de production et d’améliorer l’efficacité des processus. La société espère remplacer le volume des ventes de la gamme Note par le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip dans les années à venir. Le rapport indique que Samsung a expédié 12,7 millions d’unités Note en 2019 et 9,7 millions en 2020. Pendant ce temps, l’objectif de vente de Samsung pour ses téléphones pliables en 2022 est de 13 millions d’unités, dépassant ce que la gamme Note a réalisé ces derniers temps.

Traditionnellement, Samsung a lancé son flagship Galaxy S au premier semestre et son Galaxy Note au second semestre. À l’avenir, le Z Fold et le Z Flip deviendront vraisemblablement l’appareil phare de Samsung au deuxième semestre. Selon des rapports récents, Samsung prévoit de dévoiler la série Galaxy S22 début février 2022. Samsung a organisé son événement de lancement pour le Galaxy S21 en janvier, mais les pénuries de puces et les retards d’expédition rendent peu probable que la société vise un lancement aussi précoce en 2022. ETNews affirme que Samsung lancera la production en série des prochains modèles Galaxy Z au troisième trimestre de l’année prochaine.