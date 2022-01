Samsung TV Plus est-il réellement gratuit ?

Meilleure réponse: Oui. L’application Samsung TV Plus est gratuite et propose plus de 160 chaînes organisées, offrant aux utilisateurs un accès instantané à du contenu couvrant les actualités, les sports et le divertissement.

Qu’est-ce que Samsung TV Plus ?

L’application Samsung TV Plus a été lancée à l’origine en 2016 en tant que hub de service de streaming sur les téléviseurs intelligents, les smartphones et les tablettes Samsung. Bien que la plate-forme ne permet plus aux utilisateurs de louer ou d’acheter du contenu au sein de l’application, l’application Samsung TV Plus propose toujours une variété d’émissions et de films gratuits sur des centaines de chaînes « en direct ». Il ne nécessite également aucun téléchargement, aucun appareil supplémentaire et aucune information de carte de crédit. En fait, la seule exigence est une connexion Internet.

En plus d’être disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung sortis à partir de 2016, l’application Samsung TV Plus peut également être diffusée en streaming via la diffusion sur Chromecast avec les appareils Google TV.

Chaînes sur Samsung TV Plus

L’application Samsung TV Plus offre un accès instantané à une variété de contenus en streaming nouveaux et classiques sur plus de 190 chaînes organisées, qui regroupent des contenus similaires. Bien que de nouvelles chaînes soient parfois ajoutées à l’application, les chaînes les plus populaires disponibles actuellement incluent NBC News Now, USA Today, TV Land Sitcoms, The Walking Dead Universe et Unsolved Mysteries. Voici une liste complète des chaînes disponibles sur l’application Samsung TV Plus dès maintenant :

Tout ce que vous avez à faire ensuite est de lancer l’application Samsung TV Plus et d’utiliser le guide pour voir ce qui se passe actuellement ou ce qui va suivre, gratuitement.

Le 411 sur Samsung TV Plus

Il est à noter que l’application Samsung TV Plus propose également une sélection de chaînes 4K. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de supprimer toutes les chaînes qu’ils ne souhaitent pas regarder. Pour ce faire, sélectionnez Liste des chaînes > Modifier les chaînes. À partir de là, sélectionnez les chaînes à supprimer en les cochant et en choisissant « Supprimer ».

Comme mentionné ci-dessus, Samsung TV Plus ne prend plus en charge le contenu acheté ou loué dans l’application. Cependant, les utilisateurs ont toujours la possibilité d’accéder aux films et aux émissions précédemment achetés dans l’application Fandango Now. Les utilisateurs peuvent également lier leur compte Fandango à Movies Anywhere ou accéder au contenu acheté via les applications Google Play Movies & TV et Vudu.

