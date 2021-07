Samsung TV Plus : tout sur le service de streaming gratuit

Table des matières

Samsung vend actuellement plus de téléviseurs que toute autre entreprise dans le monde. En conséquence, de nombreux yeux regardent le contenu en streaming sur ces téléviseurs. Il y a quelques années, la société a décidé de lancer Samsung TV Plus, un service de streaming gratuit pour ses téléviseurs, smartphones et tablettes. Cependant, il semble que Samsung essaie d’étendre le service au-delà de ses propres produits.

Dans cet article, nous examinerons Samsung TV Plus, ainsi que la façon dont vous pouvez y accéder, même si vous ne possédez pas d’appareil Samsung.

Qu’est-ce que Samsung TV Plus ?

Samsung TV Plus est un service de streaming avec plus de 100 « chaînes » de contenu à regarder aux États-Unis. Cela permet aux propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung, ainsi qu’à ses clients de smartphones et de tablettes, de se divertir ou de s’informer gratuitement. Il a été lancé pour la première fois en 2015 en tant que service de location de vidéos pour les téléviseurs Samsung aux États-Unis. Plus tard, il a changé son modèle commercial pour son service de vidéo en streaming actuel financé par la publicité.

Samsung TV Plus figure dans le top cinq des applications les plus populaires sur les téléviseurs intelligents Samsung.

Dans un article pour Protocol en septembre 2020, Samsung Electronics SVP Sang Kim a déclaré que Samsung TV Plus était l’une des cinq applications les plus utilisées sur les téléviseurs intelligents de l’entreprise et l’une des deux applications de streaming gratuites les plus utilisées. Il a été lancé pour les appareils mobiles de Samsung en 2020 et sur le Web en 2021.

Plateformes prises en charge

Samsung TV Plus est, bien sûr, principalement disponible pour les téléviseurs intelligents de l’entreprise. Vous pouvez trouver l’application sur les téléviseurs Samsung fabriqués en 2016 et au-delà. L’application mobile est disponible uniquement pour les smartphones et tablettes Galaxy de Samsung. Vous pouvez le télécharger sur le Google Play Store ou le Galaxy Store interne de Samsung.

En mai 2021, une version Web du service a été lancée sur SamsungTvPlus.com. Cela permet à n’importe quel PC ou appareil mobile avec un navigateur d’y accéder sans télécharger d’application.

Où est-il disponible ?

Samsung TV Plus est actuellement disponible dans 27 pays : Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Inde, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse , Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis.

Gardez à l’esprit que la version Web n’est disponible, du moins pour le moment, qu’aux États-Unis. En outre, la sélection de chaînes sur le service diffère d’un pays à l’autre.

Fonctionnalités et interface utilisateur

Samsung TV Plus est organisé comme un guide de télévision par câble ou par satellite. Il existe des canaux que vous pouvez parcourir, avec de nombreuses catégories. Ces chaînes diffusent du contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, encore une fois comme un service de diffusion ou de câble. Les catégories comprennent les actualités (y compris les diffusions en direct), les films, les émissions de télévision, les documentaires, les sports, la musique, etc.

Vous pouvez également accéder aux chaînes les plus récentes que vous avez visionnées dans l’interface et étiqueter vos chaînes préférées pour y accéder rapidement sans avoir besoin de navigation. Vous pouvez ajouter des émissions et des films spécifiques à une liste de surveillance et configurer des rappels lorsqu’ils sont disponibles.

En plus des chaînes, il existe de nombreux films et émissions de télévision que vous pouvez diffuser et regarder à la demande.

Chaînes Samsung TV Plus

Comme nous l’avons mentionné, le nombre de chaînes sur votre application Samsung TV Plus sera probablement différent selon l’endroit où vous habitez. Pour cet article, nous nous concentrons sur les États-Unis, qui comptent plus de 100 chaînes à parcourir et à diffuser.

Certains de ces canaux incluent :

CBS Nouvelles – Un flux en direct d’actualités 24h/24 et 7j/7 du réseau CBS

Alerte à Malibu – Binge regarder le drame de sauveteur campy.

Shout Factory TV – C’est votre maison pour les films et la télévision classiques cultes, y compris Mystery Science Theatre 3000.

Lutte à impact TNA – Regardez les lutteurs professionnels se battre sur le ring sur cette chaîne 24h/24 et 7j/7

Cour TV en direct – Entrez dans la salle d’audience pour regarder les procédures judiciaires en direct.

bon appétit – Apprendre à cuisiner avec certains des meilleurs chefs du monde.

Alternatives Samsung TV Plus

si vous possédez un téléviseur intelligent ou un appareil mobile Samsung, vous disposez en fait de nombreux autres services de streaming gratuits que vous pouvez consulter.

Pluton TV

Pluto TV est peut-être le meilleur des services de streaming gratuits qui utilise un format de guide de chaînes. Il contient beaucoup plus de contenu que Samsung TV Plus, y compris du contenu qui n’est actuellement disponible sur aucun autre service gratuit.

Tubi TV

Tubi TV est le foyer des nouvelles en streaming en direct, avec plus de 80 stations d’information locales différentes à travers le pays auxquelles on peut accéder sur son guide des chaînes. Vous pouvez également regarder de nombreux films et émissions de télévision à la demande.

paon

Le service de streaming Peacock de NBCUniversal propose un guide des chaînes avec accès aux programmes NBC, CNBC et MSNBC News, ainsi qu’à des talk-shows sportifs et bien plus encore. Pour 4,99 $ par mois, vous pouvez accéder à encore plus de films et d’émissions à la demande. Vous pouvez également payer 9,99 $ par mois pour profiter du service sans publicité, ce qui n’est pas disponible sur Samsung TV Plus.

Autres FAQ

Question : Samsung TV Plus propose-t-il des flux en 4K ?

UNE: Le service propose certaines chaînes qui diffusent en résolution 4K. Cependant, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent Samsung prenant en charge le streaming 4K pour obtenir le plein effet.

Question : Le service utilise-t-il des publicités ?

UNE: Oui, vous verrez des publicités sur le service, soit en regardant ses chaînes de streaming en direct, soit en regardant des films et des émissions à la demande.

Question : Le service fonctionne-t-il hors ligne ?

UNE: Malheureusement, Samsung TV Plus est strictement un service Internet pour le moment.

Question : Samsung prévoit-il d’autoriser la disponibilité du service en dehors de ses propres produits ?

UNE: Pour le moment, le seul moyen d’accéder au service sans appareil Samsung est via le Web. L’application Android ne fonctionnera pas sur les smartphones ou tablettes autres que Samsung. Il est possible que l’entreprise puisse étendre la portée de la plate-forme du service à l’avenir.