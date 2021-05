Samsung va faire face à une rude concurrence lorsque Apple lance un appareil pliable

Samsung va avoir du mal à maintenir une part de marché pour ses téléphones pliables si et quand Apple publie un modèle comparable, disent les experts.

Le 3 mai, l’analyste de TFI Securities, Ming-Chi Kuo, a prédit dans une note d’analyste que la société allait probablement lancer un iPhone pliable. Sa note indique que les téléphones pliables sont un “must have” et qu ‘”après la 5G, le smartphone pliable est le prochain argument de vente innovant des modèles haut de gamme”.

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré dans une interview que pour l’ensemble du marché, “il sera difficile pour Samsung de maintenir sa part une fois qu’Apple entrera”.

“Apple, si c’est [figures out design and production], devrait être en mesure de capturer une part du lion du segment en raison de son ampleur même s’il sera en retard à la fête », a-t-il déclaré.

Samsung ne décompose pas le nombre de téléphones pliables vendus, mais au CES 2020, Koh Dong-jin, président et chef de la direction de la division mobile de Samsung, a déclaré que la société avait vendu 400000 à 500000 smartphones Galaxy Fold.

“ Samsung fait face à plus de concurrence ”

Les expéditions mondiales de téléphones pliables devraient atteindre environ 18 millions d’ici la fin de 2022, mais cela ne représente que 1,2% du marché total adressable des smartphones, selon une note de recherche de Counterpoint. Cette note a ajouté que le nombre sera faible car «l’industrie expérimente avec divers facteurs de forme, conceptions, matériaux et variantes de système d’exploitation».

“Samsung a mené le segment en termes de conception, de marketing et d’expéditions, dominant l’année dernière avec plus de 80% de part du marché des pliables”, a écrit Jene Park, analyste senior chez Counterpoint. “La société avait également la gamme la plus solide, avec divers modèles et variantes, y compris un produit phare de deuxième génération. Cette année, cependant, Samsung fait face à une concurrence accrue, avec la sortie du Mate X2, le Mi Mix Fold de Xiaomi, et les annonces de Vivo, OPPO et TCL font allusion aux lancements en 2021. “

Selon les données de Statista, au quatrième trimestre 2020, Apple détenait 23,4% de la part de marché mondiale, tandis que Samsung menait derrière avec seulement 19,1%.

L’analyste d’Edward Jones, Logan Purk, a convenu dans une interview, ajoutant que Samsung perdrait cet avantage à cause de l’entrée d’Apple.

“C’est un cas similaire avec les véhicules électriques Tesla. Ils dominent ce marché maintenant, mais à mesure que de plus en plus d’entrants y entreront, ils perdront naturellement des parts de marché car il y aura plus d’opportunités ou d’options pour les consommateurs”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’Apple obtiendra sa part, je pense que Samsung obtiendra toujours une part, mais ils ne domineront clairement plus le marché.”

Purk a déclaré que la décision de publier quelque chose par Apple suit un “playbook typiquement Apple”, ajoutant que la société est rarement la première à commercialiser une nouvelle catégorie.

«L’Apple Watch est un bon exemple; ils n’ont pas été les premiers à commercialiser un portable», a-t-il déclaré. «Je pense que ce qui se passe maintenant, c’est que nous avons vu toutes les difficultés que les fabricants ont rencontrées avec les téléphones pliables… Et je pense que cela permet à Apple d’anticiper quels pourraient être ces problèmes et de les résoudre dès le début.

L’entrée d’Apple sur le marché du pliable sera un “ moment décisif ”

Carmi Levy, analyste technologique, a déclaré dans une interview que là où Samsung réussira, c’est qu’il dispose désormais d’un délai de deux ans pour publier des mises à jour des appareils pliables existants et sortir un téléphone qui pourrait surpasser celui d’Apple.

“Apple a le luxe de pouvoir permettre à d’autres entreprises de se faire battre et meurtrir avant de décider d’entrer sur un marché. Donc, si vous êtes Samsung, c’est un cas d’histoire qui se répète. Et à tout le moins, Samsung a maintenant une feuille de route, un calendrier pour continuer à améliorer les offres déjà mises sur le marché. “

Levy a déclaré que d’ici 2023, de plus en plus d’entreprises commenceraient probablement à faire des appareils pliables une option grand public. Il a ajouté qu’une fois qu’Apple entrera sur le marché, les consommateurs commenceront à repenser ce qu’ils veulent dans un téléphone.

«Au cours des 10 à 13 dernières années, nous avons tous vu essentiellement le même téléphone de base, qui est une grande dalle de verre à écran tactile. À un moment donné, cela doit prendre fin. Et il est raisonnable de supposer que les téléphones pliables seront, au moins une partie de la solution qui remplace ce que nous utilisons actuellement », a-t-il déclaré. “Apple sortira un téléphone pliable sera un moment décisif.”

