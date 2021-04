Samsung veut faire le suivi du Galaxy Fold avec des tablettes pliables – .

Dépliez le Galaxy Fold ou le Z Fold 2 et vous vous retrouvez avec un appareil qui ressemble beaucoup à une tablette, même s’il est petit. L’écran est de 7,6 pouces, ce qui signifie que les appareils Galaxy Fold sont à peu près aussi grands que l’iPad mini de 7,9 pouces lorsqu’ils sont ouverts. Mais Samsung explore également des appareils pliables qui présenteraient des écrans encore plus grands.

La même technologie utilisée pour fabriquer des smartphones pliables peut être utilisée dans des appareils plus grands dotés d’écrans pliables. Lenovo a déjà lancé un ordinateur portable pliable qui prouve que la technologie fonctionne, bien que l’appareil ne soit pas aussi élégant qu’un smartphone pliable. L’ordinateur portable est relativement épais et dispose de cadres plus grands.

La tablette pliable de Samsung aura un profil plus fin, selon les illustrations d’un brevet récemment découvert. Le blog néerlandais LetsGoDigital a trouvé les images dans un brevet de conception pour un appareil d’affichage que l’USPTO a attribué à Samsung à la mi-février.

L’illustration du brevet Samsung met en évidence les conceptions avant et arrière d’une tablette pliable. Source de l’image: LetsGoDigital via Samsung

Contrairement au Galaxy Fold, l’appareil illustré dans ces illustrations ne dispose pas d’écran externe. Samsung ne pense apparemment pas que cette version pliable de la Galaxy Tab devrait être utilisée une fois pliée, donc la seule raison pour laquelle la tablette dispose d’un écran pliable est de réduire son empreinte globale. Cela pourrait permettre à Samsung d’offrir aux acheteurs un appareil encore plus gros que les tablettes haut de gamme de 11 et 12,4 pouces qu’il vend actuellement. Le brevet ne révèle cependant pas la taille d’une telle tablette pliable.

Bien que l’on ne sache pas quand Samsung lancera une tablette pliable et si les conceptions de ce brevet seront jamais utilisées, les illustrations mettent en évidence certaines des idées avec lesquelles Samsung joue.

La tablette pliable serait plus épaisse au niveau de la zone de charnière, mais la tablette se pliera de manière transparente, tout comme un livre, sans laisser d’espace entre les deux côtés, comme cela se produit avec les modèles Galaxy Fold.

La charnière créerait également deux encoches qui pourraient abriter les caméras. Fait intéressant, cet appareil n’a pas de caméras externes.

La charnière est également l’endroit où Samsung placerait plusieurs fonctionnalités clés d’un appareil mobile. D’un côté, nous aurions le port USB-C et un haut-parleur. L’autre haut-parleur serait assis du côté opposé, à côté d’un bouton d’alimentation.

L’illustration du brevet Samsung met en évidence l’épaisseur de la charnière, l’encoche et les éléments latéraux. Source de l’image: LetsGoDigital via Samsung

Les deux côtés de l’écran semblent être plus minces que la zone de charnière, malgré la nécessité de loger des cellules de batterie et de fournir un support au grand écran pliant. La durabilité reste la principale préoccupation des appareils pliables. Plus l’écran est grand, plus les soucis sont importants. Le brevet montre que deux moitiés ne sont pas symétriques, l’une d’elles étant légèrement plus épaisse que l’autre.

On ne sait pas si la tablette pliable ne fonctionnerait qu’en mode tablette ou si Samsung pourrait la transformer en ordinateur portable, où la moitié de l’écran servirait de clavier – c’est l’un des cas d’utilisation du ThinkPad X1 Fold de Lenovo.

Samsung a fait beaucoup de progrès en matière de construction d’appareils pliables. Les modèles 2020 disposent d’écrans en verre beaucoup plus robustes que l’écran en plastique du Galaxy Fold. Samsung a également résolu les problèmes de conception de charnière qui permettaient aux débris de pénétrer dans le pliable de première génération. Les technologies de verre pliable et de charnière vont encore mûrir, et les futurs appareils pliables devraient être encore plus durables que les premiers modèles.

Cela dit, on ne sait pas quand le premier «Galaxy Tab Fold» pourrait arriver.

