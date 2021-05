Samsung veut que vous ayez le contrôle de vos crypto-monnaies à tout moment et ajoute la prise en charge des portefeuilles physiques | La technologie

Les portefeuilles physiques sont les plus sûrs et maintenant Samsung souhaite que vous puissiez y accéder depuis votre mobile grâce à la prise en charge du SDK Samsung Blockchain.

Les crypto-monnaies sont là pour rester, chaque jour il y en a une nouvelle et chaque jour des milliers d’utilisateurs entrent dans ce monde d’achat de jetons virtuels. L’un des plus connus est Bitcoin, derrière Ethereum et récemment, il y a un soi-disant Dogecoin qui est presque une pièce de plaisanterie, mais qui a des adeptes.

Le marché de la crypto-monnaie est très volatil, les prix changent de telle manière qu’en quelques minutes, on peut devenir riche ou perdre tout ce qui est investi. Nous avons récemment vu la réaction sur le marché de Bitcoin lorsqu’il a appris que Tesla ne l’acceptait plus comme monnaie de paiement.

Avoir le contrôle à tout moment est ce que les utilisateurs recherchent et, maintenant, les mobiles Samsung offrent cette possibilité de manière native. Oui, il a toujours été possible de contrôler les portefeuilles via des applications, mais ce que c’est maintenant, c’est de contrôler les portefeuilles physiques.

Samsung a atteint cet objectif en commençant à collaborer avec l’écosystème blockchain et a créé le SDK Samsung BlockchainCela permet aux développeurs de programmer des applications conçues pour contrôler les mouvements du marché ou gérer les devises virtuelles que l’utilisateur a dans son portefeuille.

De plus, cela permet aux applications de portefeuille traditionnelles qui fonctionnent déjà sous Windows ou Linux d’être portées sur Android. Si vous êtes des utilisateurs avancés, vous saurez déjà que les portefeuilles physiques sont un avantage car ils sont les plus sûrs qui existent.

L’utilisation (et la production) de crypto-monnaies nécessite de grands centres de données qui consomment toujours beaucoup d’énergie. Nous analysons où se trouvent ces centres et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement.

Il est vrai que bien que les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies soient un marché en hausse et que de plus en plus d’utilisateurs décident de commencer à acheter et vendre, il est également vrai que les utilisateurs ordinaires ne finissent pas par faire confiance à ce nouveau type d’argent. Samsung a raison de s’ouvrir à de nouveaux horizons et il est possible que cette décision incite davantage d’utilisateurs à parier sur leurs terminaux.