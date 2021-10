Samsung vient de corriger l’une des pires choses à propos de One UI

En juin de l’année dernière, Samsung a commencé à diffuser des publicités dans certaines de ses applications comme Samsung Music et Weather. Sans surprise, cette décision n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs de Galaxy et a suscité beaucoup d’indignation. Heureusement, il semble que Samsung ait finalement décidé d’écouter ses clients et de supprimer les publicités des applications préinstallées sur les téléphones et tablettes Galaxy.

Selon la publication sud-coréenne Maeil Business News, le chef de la téléphonie mobile de Samsung, TM Roh, a annoncé lors d’une réunion publique plus tôt dans la journée que la société supprimerait bientôt les publicités des applications en stock telles que Samsung Pay, Weather et Samsung Themes.

Les publicités ne se limitent pas aux téléphones et tablettes Galaxy à petit budget. Ils apparaissent également sur les meilleurs téléphones Android de Samsung, notamment le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 2 5G à 2 000 $.

Samsung prévoit de supprimer les publicités de ses applications préinstallées avec une future mise à jour logicielle One UI. Malheureusement, on ne sait pas encore exactement quand la mise à jour arrivera. La prochaine mise à jour majeure de One UI devrait être One UI 4.0, qui sera basée sur Android 12. Samsung devrait bientôt annoncer un programme bêta One UI 4.0 pour ses derniers produits phares, tandis que la mise à jour stable devrait commencer à être déployée un jour. vers la fin de l’année.

Cette décision intervient à un moment où Samsung perd son avance sur plusieurs marchés mondiaux. Les données de Counterpoint Research ont récemment révélé que Xiaomi a dépassé Samsung pour devenir le plus grand fournisseur de smartphones au monde en juin 2021. Le fabricant chinois de smartphones a également réussi à prendre la tête de Samsung en Europe au deuxième trimestre de l’année. Tout comme Samsung, cependant, Xiaomi diffuse également des publicités sur ses téléphones.

Android Central a contacté Samsung pour confirmation.

Comme promis, Samsung a commencé à supprimer les publicités de ses applications populaires. Comme l’ont remarqué les gens de TizenHelp, un modérateur des forums de la communauté Samsung en Corée a confirmé que l’application Samsung Health n’affichera plus de publicités. Outre Samsung Health, la société a également supprimé les bannières publicitaires de Samsung Pay.