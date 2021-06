Samsung vient de lancer un smartphone à 200 $ avec une autonomie de 2 jours – .

Samsung vient de lancer un smartphone Android d’entrée de gamme doté de spécifications décentes, mais le point culminant est sans aucun doute l’énorme batterie de 6 000 mAh. Cela fournira aux utilisateurs suffisamment de jus pour jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge – et le téléphone a un prix de départ d’environ 200 $.

Si tout cela semble trop beau pour être vrai, eh bien, c’est en quelque sorte trop beau pour être vrai. Le tout nouveau combiné Samsung Galaxy M32 ne sera disponible en Inde que lundi, et on ne sait pas s’il sera bientôt lancé sur d’autres marchés.

Meilleure offre du jour Amazon a oublié de mettre fin à cette offre Prime Day la plus vendue qui obsède les acheteurs ! Prix ​​catalogue :29,98 $ Prix :22,00 $ Vous économisez :7,98 $ (27%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les téléphones à batterie n’étaient pas traditionnellement connus pour offrir des spécifications exceptionnelles. La principale caractéristique est une grosse batterie qui durera plus longtemps que tout ce qui est disponible, y compris les téléphones phares. Ces appareils ciblent généralement les acheteurs des marchés émergents qui pourraient privilégier la durée de vie de la batterie, car charger le combiné régulièrement n’est pas toujours facile.

Désormais, les nouveaux téléphones à batterie offriront une expérience de smartphone de mieux en mieux, et le Galaxy M32 semble être un excellent exemple d’un tel appareil.

Samsung indique dans son annonce que le téléphone possède quelques fonctionnalités « meilleures du segment », y compris l’écran Infinity-U Full HD+ Super AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces, qui est « le plus lumineux et le plus puissant jamais vu sur une série M ; » la batterie monstre de 6 000 mAh ; et les fonctionnalités de sécurité Samsung Knox et AltZLife qui devraient améliorer la sécurité et la confidentialité des données.

Le grand écran occupe presque toute la face avant du combiné, bien qu’il ne s’étende pas d’un bord à l’autre comme l’écran vu sur les produits phares du Galaxy S. Malgré cela, l’écran prend en charge un mode haute luminosité de 800 nits ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et il est livré avec un panneau en verre Corning Gorilla 5 sur le dessus.

La batterie de 6 000 mAh prend en charge une charge rapide de 25 W, bien que le chargeur fourni dans la boîte ne fournisse que des vitesses de 15 W. Les estimations de batterie de Samsung semblent excellentes : 130 heures de lecture de musique, 40 heures de temps de conversation et 25 heures de lecture vidéo. Incidemment, Samsung appelle le Galaxy M32 le “Binge Monster” dans son annonce. Ces estimations indiquent que le téléphone devrait facilement offrir deux jours d’utilisation moyenne sur une charge, bien que le kilométrage puisse varier.

Samsung Knox 3.7 est préinstallé, tandis que la nouvelle fonctionnalité AltZLife permettra aux utilisateurs de basculer entre le mode normal et le mode privé sur le combiné. Le téléphone prend également en charge les paiements sans contact Samsung Pay Mini.

Les autres spécifications incluent un processeur Mediatek Helio G80 octa-core, 4 Go/6 Go de RAM, 64 Go/128 Go de stockage, une configuration de caméra à quatre objectifs à l’arrière avec un tireur principal de 64 mégapixels et une caméra selfie de 20 mégapixels. Le Galaxy M32 exécute Android 11 avec One UI 3.1, ce qui est une excellente nouvelle pour les acheteurs à la recherche d’une version Android moderne avec toutes les dernières fonctionnalités de sécurité. En outre, Samsung s’engage désormais davantage à mettre à jour davantage de combinés vers les dernières versions d’Android, et pas seulement les produits phares. Certains appareils recevront jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour Android. Cela signifie que le Galaxy M32 est garanti de recevoir des mises à jour de sécurité pendant quatre ans. Cependant, il n’est pas clair s’il sera jamais mis à jour vers Android 12.

En ce qui concerne les prix, le Galaxy M32 4 Go/64 Go coûtera 14 999 INR (202 $), tandis que le 6 Go/128 Go coûtera 16 999 INR (229 $). Les promotions locales pourraient encore réduire le combiné, qui commencera à se vendre sur Amazon et Samsung.com lundi prochain.

Meilleure offre du jour Le tout dernier thermostat Nest est à son prix le plus bas sur Amazon ! Prix : 99,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission