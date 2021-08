Samsung vient de lancer une nouvelle Galaxy Tab pour rivaliser avec l’iPad Air

Lancé en septembre dernier aux côtés de l’Apple Watch Series 6, l’iPad Air a été une belle surprise. Apple a relooké l’Air, apportant le design de l’iPad Pro au modèle de milieu de gamme. La tablette comportait également la puce A14 Bionic, qui est le même processeur qui alimenterait l’iPhone 12 un mois plus tard. Le tout premier capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation était également impressionnant. À partir de 599 $, l’iPad Air est une alternative puissante à l’iPad Pro pour les utilisateurs à petit budget. C’est aussi la tablette contre laquelle la nouvelle Galaxy Tab S7 FE de Samsung sera en concurrence. Et Samsung vient d’annoncer que vous pourrez bientôt acheter sa nouvelle tablette.

Comme pour les autres appareils « Fan Edition », la Galaxy Tab S7 FE n’offre pas les spécifications les plus élevées. Mais il contient certaines des fonctionnalités essentielles que les acheteurs attendent d’une tablette à un prix bien meilleur.

Spécifications de la Galaxy Tab S7 FE

La Galaxy Tab S7 FE ressemble au produit phare de la Tab S7 lancé l’année dernière. Il est également livré avec un stylet S Pen dans la boîte, ce qui est un avantage par rapport à l’iPad Air.

La Tab S7 FE est disponible en versions Wi-Fi et 5G, toutes deux dotées du même ensemble de spécifications. Nous examinons un écran LCD WQXGA de 12,4 pouces, un processeur octa-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un support micro SD, une caméra arrière de 8 mégapixels, une caméra selfie de 5 mégapixels, un système AKG à 2 haut-parleurs, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, connectivité USB-C et batterie 10 090 mAh.

L’écran LCD est un déclassement par rapport aux écrans OLED auxquels nous nous attendons sur les produits phares de la Galaxy Tab. Mais la Tab S7 FE est un appareil plus économique. L’écran LCD devra faire l’affaire à la place de l’écran OLED plus cher.

Galaxy Tab S7 FE avec accessoire clavier. Source de l’image : Samsung

Une autre différence clé concerne le choix du processeur. La version Wi-Fi berce un Qualcomm SM7325, tandis que le modèle 5G fonctionne sur le Snapdragon 750G. L’iPad Air est ici le grand gagnant en termes de puissance.

Alors que le S Pen est offert gratuitement avec la tablette, d’autres accessoires seront vendus séparément. Nous examinons la couverture du livre et la couverture du livre du clavier.

Prix ​​et date de sortie

En parlant de prix, le modèle Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE ne coûte que 529 $, ce qui vous permet d’économiser 120 $ par rapport à la version Wi-Fi Tab S7. Le modèle 5G est plus cher, à partir de 669 $. Mais les économies sont encore meilleures ici, car le Galaxy Tab S7 5G coûte 849 $.

Les précommandes de la Galaxy Tab S7 FE commencent le 5 août. En septembre, la tablette sera lancée dans les magasins dans quatre options de couleur : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink. La Tab S7 FE 5G sera disponible en Mystic Black le 5 août à partir de divers endroits, notamment Samsung, AT&T et Verizon. T-Mobile et US Cellular suivront dans les prochains jours.

Si vous achetez la Galaxy Tab S7 FE ou précommandez la version Wi-Fi, vous obtiendrez un crédit instantané de 80 $ de Samsung pour une durée limitée.

