Samsung vient de montrer une nouvelle technologie de smartphone qui épate les gens – .

Lorsque le premier Galaxy Fold de Samsung est arrivé en 2019, cela ressemblait plus à une preuve de concept pour les smartphones pliables qu’à un produit viable pour concurrencer l’iPhone. Un an et demi plus tard, Samsung a publié deux autres produits pliables phares – le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2 – et les progrès sont impossibles à ignorer. Les téléphones pliables n’étaient pas prêts pour les heures de grande écoute en 2019, mais ils se rapprochent tout le temps, et Samsung s’est engagé à être en tête de la ligne lorsqu’ils perceront enfin. Cela l’a prouvé une fois de plus lors de la semaine d’affichage 2021.

Ce lundi, Samsung a présenté un certain nombre d’écrans OLED de nouvelle génération lors de l’exposition Display Week 2021 organisée par la World Information Display Society (SID). Ce ne sont pas des produits réels (du moins pas encore), mais ils aident à donner aux consommateurs une idée de ce que les nouveaux écrans seront capables de faire lorsqu’ils arriveront.

Quoi de mieux qu’un téléphone qui se plie une fois? Que diriez-vous d’un téléphone qui se plie deux fois? L’écran pliable en S permettrait à un téléphone de faire exactement cela, atteignant au maximum 7,2 pouces et se repliant pour augmenter considérablement la surface de l’écran ou le rendre suffisamment compact pour se glisser même dans la plus petite poche.

Samsung a également présenté un ordinateur portable pliable de 17 pouces, qui est un écran massif et pliable qui peut être calé à un angle pour servir d’ordinateur portable avec un clavier à écran tactile, plié en deux pour se transformer en tablette, ou déplié complètement. pour créer un grand écran qui pourrait être utilisé pour présenter quelque chose à d’autres personnes.

La révélation la plus intrigante était l’affichage coulissant, qui peut être glissé horizontalement d’un appareil pour agrandir la taille de l’écran pour regarder des vidéos ou effectuer plusieurs tâches à la fois. Une fois que l’utilisateur a fini d’utiliser la partie coulissante de l’écran, il peut la remettre en place pour retrouver le facteur de forme d’un smartphone standard.

Enfin, Samsung nous a donné un aperçu de sa caméra sous écran, qui est une caméra frontale pour les appareils portables qui se trouve sous le panneau d’affichage afin d’éliminer le besoin de trous ou d’encoches. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Samsung fait actuellement une démonstration de la technologie UDC sur les ordinateurs portables:

«Samsung s’est toujours efforcé non seulement de proposer des écrans vifs et beaux, mais également des produits qui offrent une expérience utile et pratique», a déclaré Joo Sun Choi, responsable de Samsung Display, dans un communiqué de presse. «Samsung Display continuera à développer diverses technologies auto-lumineuses, notamment OLED, QD et LED. Il prendra la tête de la croissance du marché en fournissant des solutions d’affichage dans différentes tailles allant de 1 pouce à 200 pouces. »

