Samsung vient de rendre beaucoup plus facile le transport de votre carte de vaccination COVID-19

Samsung a annoncé aujourd’hui son partenariat avec la Commons Project Foundation pour permettre aux utilisateurs de Galaxy aux États-Unis de transporter plus facilement une version numérique vérifiable de leur carnet de vaccination COVID-19. Les « cartes de santé SMART » de Samsung Pay seront déployées sur les meilleurs téléphones Android de la société au cours des deux prochaines semaines.

Pour ajouter un dossier de vaccination COVID-19 à votre téléphone Galaxy, vous devez d’abord télécharger l’application CommonHealth depuis le Google Play Store. Une fois l’application installée et vos informations de santé vérifiées via des « mesures d’authentification sécurisées », vous pouvez télécharger une version numérique de votre carnet de vaccination dans l’application CommonHealth et l’ajouter à Samsung Pay en appuyant sur le lien « Ajouter à Samsung Pay ». Les informations d’identification de vaccin COVID-19 téléchargées peuvent être partagées en toute sécurité avec n’importe quelle partie de confiance via un code QR en appuyant sur « Pass vaccin COVID-19 » dans Samsung Pay.

Même si vous ne possédez pas de téléphone Samsung, vous pouvez toujours scanner un QR code SMART Health Card et vérifier rapidement votre statut vaccinal. Apple travaille également sur une fonctionnalité similaire qui permettra aux utilisateurs de télécharger et de stocker des dossiers de vaccination COVID-19 vérifiables dans l’application Santé. La fonctionnalité fera son chemin vers les utilisateurs d’iPhone avec la mise à jour iOS 15 plus tard cette année.

