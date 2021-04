Samsung vient de sortir un produit phare Galaxy pas comme les autres – .

Le Galaxy S21 Ultra est peut-être le meilleur téléphone Samsung de 2021 à ce jour, mais ce n’est guère le téléphone Samsung que la plupart des gens achèteront cette année. Même les téléphones Galaxy S21 moins chers ne se vendent pas aussi bien, même s’ils sont nettement plus abordables que les modèles de base Galaxy S20 de l’année dernière. Samsung a déjà lancé un trio de téléphones de la série Galaxy A il y a seulement quelques semaines, dont le Galaxy A52, qui deviendra probablement le meilleur téléphone Galaxy de l’année. Le Galaxy A51 a remporté ce titre l’année dernière. Alors que l’A52 est un téléphone de milieu de gamme décent qui est probablement l’un des meilleurs Androïdes abordables que l’on puisse envisager à l’heure actuelle, Samsung vient de dévoiler un autre téléphone Galaxy que certains clients pourraient apprécier. Les spécifications phares du sport Galaxy Quantum 2 ainsi qu’une fonctionnalité qui ne ressemble à rien de ce que l’on voit dans de nombreux autres appareils.

Le Galaxy Quantum 2 est le successeur du Galaxy Quantum de l’année dernière et un téléphone actuellement disponible uniquement en Corée du Sud, où Samsung et SK Telecom viennent de l’annoncer, par The Verge. Le téléphone est le deuxième combiné de Samsung avec une technologie de cryptographie quantique intégrée pour sécuriser le cryptage.

Le smartphone Samsung Galaxy Quantum 2 lancé sur SK Telecom. Source de l’image: SK Telecom

Contrairement aux autres androïdes, Quantum 2 dispose d’une puce de cryptographie personnalisée fabriquée par ID Quantique. La puce est un carré de 2,5 mm qui est le plus petit générateur de nombres aléatoires quantiques (QRNG) au monde. Le processeur «permet aux détenteurs de smartphones d’utiliser des services qui nécessitent une sécurité de manière plus sûre et sécurisée en générant de vrais nombres aléatoires imprévisibles et sans modèle», a déclaré le transporteur.

Voici comment fonctionnent les puces QRNG d’ID Quantique, selon la société:

En son cœur, la puce QRNG contient une diode électroluminescente (LED) et un capteur d’image. En raison du bruit quantique, la LED émet un nombre aléatoire de photons, qui sont capturés et comptés par les pixels du capteur d’image, donnant une série de nombres aléatoires bruts auxquels les applications utilisateur peuvent accéder directement. Ces nombres sont également transmis à un algorithme de générateur de bits aléatoires (RVB) qui distille davantage l’entropie d’origine quantique pour produire des bits aléatoires conformément à la norme NIST 800-90A / B / C.

La vidéo suivante explique brièvement la technologie du processeur QRNG:

La puce QRNG devrait rendre le téléphone encore plus sécurisé que les autres appareils, car la cryptographie quantique rend plus difficile pour quelqu’un de pirater le combiné à distance. Un accès direct au combiné serait nécessaire. La puce fonctionnera avec les applications qui utilisent les API Android Keystore. SK Telecom affirme que le combiné fonctionne avec des applications telles que Shinhan Bank, Standard Chartered Bank Korea et T World. À l’avenir, il devrait également fonctionner avec les propres cartes de crédit de Samsung et d’autres applications bénéficiant d’une sécurité accrue.

Outre la puce de cryptographie quantique, le téléphone offre aux utilisateurs un matériel impressionnant qui est légèrement meilleur qu’un combiné Galaxy S10 + de 2019. Nous recherchons un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré et un Snapdragon 855 + processeur. La différence est que les téléphones Galaxy S10 sont livrés avec un écran normal de 60 Hz et une puce Snapdragon 855 légèrement plus lente.

Le Quantum 2 dispose également d’un capteur principal de 64 mégapixels, par rapport à l’appareil photo principal de 12 mégapixels du Galaxy S10. En plus de cela, le Quantum 2 arborera la connectivité 5G, une fonctionnalité qui n’est disponible pour aucun produit phare de Samsung 2019.

Le Quantum 2 commencera à se vendre en Corée du Sud le 23 avril à un prix non spécifié, bien que les précommandes devraient commencer le 13 avril. Mais ce n’est peut-être pas le seul pays où le combiné est disponible. Divers rapports ont récemment déclaré que Samsung prépare un téléphone Galaxy A82 qui comporterait le processeur phare Snapdragon 855 2019. Le Quantum 2 semble être le Galaxy A82.

On ne sait pas pour le moment quand le Galaxy A82 sera lancé sur d’autres marchés internationaux et s’il portera la même puce de cryptage QRNG. Le Galaxy A Quantum a été lancé à l’international sous le nom de Galaxy A71 sans la puce de sécurité supplémentaire.

