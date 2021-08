Samsung vient-il de montrer le Galaxy S21 FE sur Instagram ?

TL;DR

Samsung a peut-être publié une image du Galaxy S21 FE sur Instagram. Le téléphone sur l’image semble provisoirement conforme au prochain produit phare. Néanmoins, nous vous recommandons de prendre cela avec une pincée de sel pour le moment.

Nous savons depuis un certain temps que Samsung envisage de lancer le Galaxy S21 FE plus tard cette année, en raison de nombreuses fuites et rapports. Maintenant, il semble que Samsung lui-même nous ait donné un aperçu du prochain smartphone.

La photo Instagram semble certainement plus conforme aux rendus divulgués du Galaxy S21 FE d’après ce que nous pouvons en dire. Les S21 et S21 Plus ont une finition différente pour le boîtier de l’appareil photo par rapport au reste du corps, tandis que les rendus S21 FE divulgués suggèrent que la même finition est utilisée pour le dos et la bosse de l’appareil photo du prochain téléphone.

Nous ne pouvons toujours pas exclure la possibilité que cet appareil soit un Galaxy S21 ou S21 Plus dans un coloris différent. Nous vous encourageons donc à prendre cette image avec des pincettes pour le moment.

Dans tous les cas, ceux qui attendent un lancement du Galaxy S21 FE devront peut-être attendre quelques semaines de plus. Samsung devrait dévoiler officiellement ses téléphones pliables cette semaine, mais le produit phare abordable ne devrait pas apparaître lors du lancement.