Samsung vise Huawei avec ses dernières puces 5G

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Samsung a dévoilé des puces 5G qui pourraient ravir les affaires de Huawei. Le modem 5G offre plus de bande passante tout en réduisant de moitié la puissance. Attendez-vous à ce qu’ils parviennent aux opérateurs et aux réseaux sans fil du monde entier.

Samsung profite des interdictions sur les produits Huawei en lançant la technologie 5G qui comble directement le vide. La société a introduit un trio de puces 5G avant le Mobile World Congress 2021 qui (avec une antenne) pourraient ramasser des affaires que Huawei a été obligé de laisser derrière lui.

Pour la plupart des gens, un nouveau modem 5G aura probablement le plus grand impact. Samsung a introduit un système sur puce de modem 5G de deuxième génération qui double la capacité d’une prochaine puce de bande de base tout en utilisant deux fois moins d’énergie que le modèle précédent. Attendez-vous à ce qu’il forme le cœur d’un boîtier Compact Macro 5G de troisième génération qui promet une bande passante plus élevée (une bande de 400 MHz), plus de fréquence et une consommation d’énergie plus faible.

Samsung propose également un circuit intégré à radiofréquence (RFIC) à ondes millimétriques de nouvelle génération avec des antennes beaucoup plus petites et une consommation d’énergie réduite, tandis qu’un autre fusionne un frontal numérique/analogique avec un RFIC pour doubler la bande passante tout en réduisant la taille. Une radio à une antenne complète, quant à elle, est à la fois plus compacte et plus facile à déployer sur les réseaux.

Le géant de la technologie a également taquiné ses plans 6G. Samsung a exploré le monde au-delà de la 5G en examinant le sans fil térahertz à très haute fréquence et en testant une liaison sans fil à 140 GHz. La société envisage que la 6G aide la réalité mixte, les hologrammes « haute fidélité » et même les répliques numériques de la technologie réelle. Nous ne nous attendons pas à ce que la 6G arrive de si tôt alors que la 5G est à peine disponible, mais le teasing montre où Samsung se dirige.

Il s’agit d’un équipement back-end que vous ne verrez probablement pas de première main. Cependant, le matériel Samsung pourrait conduire à une couverture 5G plus importante et plus rapide pour vos téléphones et autres appareils mobiles. C’est également une mauvaise nouvelle pour Huawei, car il continue de saigner dans tout, des réseaux cellulaires aux téléphones eux-mêmes. Samsung pourrait effectivement remplacer Huawei en devenant une véritable centrale sans fil qui contrôle tout, des téléphones aux équipements en coulisse.