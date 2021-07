Samsung vous permet de doubler les économies d’échange pour « The Next Galaxy »

Suite à l’annonce d’hier du prochain événement Galaxy Unpacked, Samsung lance un nouveau programme d’échange multi-appareils qui offrira d’énormes économies sur ses prochains téléphones pliables. Bien que la société propose des remises d’échange lorsque vous échangez votre appareil actuel avec un nouveau depuis un certain temps déjà, c’est la première fois que les clients pourront échanger plus d’un téléphone pour réaliser des économies sur un seul nouvel appareil.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 devraient être lancés bientôt, et avec le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung qui aura lieu le 11 août à 10h HE, il ne reste que quelques semaines avant que nous ne connaissions officiellement leurs spécifications et leur sortie. Date. Cependant, si vous vous inscrivez pour plus d’informations avant cette date, vous pourrez recevoir un crédit supplémentaire de 100 $ lorsque vous échangerez votre téléphone actuel contre l’une des nouvelles versions. L’inscription vous donne également la possibilité d’acheter un an de Samsung Care+ à un tarif réduit ainsi qu’un bonus spécial de précommande qui n’a pas encore été spécifié.

Les téléphones pliables ont un bel avenir devant eux, mais à l’heure actuelle, ils font toujours partie des appareils les plus chers du marché. C’est pourquoi les offres d’échange sont si utiles pour ceux qui cherchent à acheter un nouveau smartphone, et l’échange multi-appareils de Samsung est vraiment imbattable, surtout lorsqu’il est associé au crédit supplémentaire de 100 $ que vous recevrez pour vous inscrire au page de réservation.

Bien qu’il serait excellent de voir la possibilité d’échanger plusieurs appareils contre d’autres téléphones non pliables, il n’est toujours pas clair si le programme ne sera disponible que pour cette période de réservation ou s’il sera disponible après les nouveaux appareils. sont officiellement libérés. Là encore, si vous ne voulez plus attendre avant de passer à un nouveau téléphone, vous pouvez consulter notre guide des meilleures offres Galaxy S21 pour d’autres moyens d’économiser sur les appareils verrouillés et déverrouillés par l’opérateur.

