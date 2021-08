Samsung vous permet désormais d’utiliser la Galaxy Watch 4 comme talkie-walkie

Samsung a discrètement publié une nouvelle application qui permet aux utilisateurs de Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic d’avoir des conversations instantanées, “comme s’ils utilisaient un talkie-walkie” (via les développeurs XDA). Il utilise Bluetooth pour rechercher des amis à proximité et créer votre canal talkie-walkie.

Sans surprise, la nouvelle application n’est pas compatible avec les anciennes montres intelligentes Galaxy comme la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active 2, qui fonctionnent sur la propre plate-forme Tizen de Samsung.

Pour utiliser la nouvelle application, vous devez enregistrer votre compte Samsung sur un téléphone connecté à votre Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 4 Classic. Samsung recommande d’utiliser l’application WalkieTalkie lorsque votre montre est connectée à votre téléphone lorsque vous l’exécutez pour la toute première fois. Une fois que vous avez terminé de configurer l’application, la montre n’a pas besoin de rester connectée à votre smartphone pour que la fonctionnalité fonctionne.

Une fois que vous avez installé l’application WalkieTalkie sur votre montre, vous devrez la coupler avec une autre montre intelligente de la série Galaxy Watch 4 à proximité. Ensuite, appuyez longuement sur l’icône du microphone sur la montre pour commencer à parler avec vos amis et les membres de votre famille dans vos contacts. Outre le microphone de votre montre, l’application nécessite également des contacts et des autorisations d’appel pour fonctionner comme prévu. Inutile de dire que la plupart des utilisateurs ne trouveront probablement pas l’application super utile. Samsung n’est pas non plus le premier à proposer cette fonctionnalité sur une montre connectée. Apple propose une fonctionnalité similaire sur ses meilleures montres connectées depuis 2018.

