Samsung vous permettra d’échanger deux téléphones contre un Galaxy Z Fold 3

Après des mois de rumeurs et de fuites, Samsung a finalement confirmé la conférence de presse du Galaxy Z Fold 3 Unpacked. Le spectacle virtuel a lieu le 11 août, date à laquelle Samsung confirmera probablement tout ce que nous avons entendu sur ses pliables. Les précommandes commenceront peu de temps après, et les nouveaux téléphones devraient être expédiés aux acheteurs quelques semaines plus tard. Samsung n’a pas encore dévoilé le prix du Galaxy Z Fold 3, mais la société a déjà lancé un service de réservation pour les nouveaux téléphones pliables. Samsung a taquiné divers avantages dans son annonce sans révéler la surprise la plus importante qu’il avait prévue pour les clients : vous pourrez échanger deux téléphones contre un Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa incroyablement populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nous avons des téléphones pliables dans les magasins depuis trois ans, mais les fournisseurs doivent encore résoudre deux problèmes majeurs qui peuvent nuire à la demande. C’est la durabilité et le prix. Les téléphones avec des écrans pliables sont plus sujets aux dommages accidentels que les appareils traditionnels. Ils sont également plus difficiles à protéger avec des accessoires. Et ils ont un prix d’entrée élevé, même ceux de milieu de gamme.

Toutes les rumeurs sur le Galaxy Z Fold 3 que nous avons vues jusqu’à présent indiquent que les pliables 2021 de Samsung apporteront de bonnes nouvelles pour les deux domaines de préoccupation. Les téléphones seront plus durables qu’auparavant, les écrans étant dotés de panneaux en verre ultra mince de deuxième génération pouvant prendre en charge la saisie S Pen. Et les téléphones obtiendront de meilleurs prix d’entrée qu’auparavant.

Qu’en est-il du prix du Galaxy Z Fold 3 ?

Des fuites récentes suggèrent que le Z Flip 3 coûtera environ 1 000 $, tandis que le Z Fold 3 commencera au-dessus de 1 500 $. Ce sont encore des étiquettes de prix chères, même si elles sont moins chères qu’avant.

Lors de l’annonce de l’événement Unpacked du 11 août, Samsung a révélé que les acheteurs qui s’inscriraient pour acheter les nouveaux combinés bénéficieraient de quelques offres spéciales. Ceux-ci incluent 12 mois gratuits de Samsung Care+, jusqu’à un crédit d’échange supplémentaire de 200 $ et une mystérieuse offre spéciale de précommande.

La page de réservation du Galaxy Z Fold 3 révèle que vous pouvez échanger deux appareils. Source de l’image : Police Android

Les personnes qui ont visité le lien de réservation Z Fold 3 de Samsung ont découvert que vous pouviez échanger jusqu’à deux appareils pour le Z Fold 3. Vous pouvez choisir une combinaison de téléphones, de tablettes et de wearables pour votre échange, comme le montre l’image ci-dessus. .

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle en ce qui concerne le prix du Galaxy Z Fold 3. Voir Samsung augmenter le nombre d’appareils d’échange indique que le nouveau pliable sera toujours cher. Le Z Fold 3 est peut-être le remplaçant du Galaxy Note 21, mais il ne sera pas aussi abordable.

Mais Samsung fait tout son possible pour vous persuader de vous procurer un combiné pliable coûteux. Échanger deux anciens appareils contre un tout nouveau pliable peut être une offre intéressante pour certains acheteurs. Et Samsung pourrait désespérément vouloir transformer ses téléphones pliables en produits à succès.

Samsung l’a déjà fait

Samsung n’a d’autre choix que d’offrir aux acheteurs des options économiques pour les nouveaux appareils Z Fold et Z Flip. Des rivaux comme Xiaomi mettront davantage de pression sur Samsung pour réduire le prix des appareils pliables.

La précommande du Galaxy Z Fold 3 est la première à prendre en charge deux appareils d’échange. Mais Samsung a organisé d’autres promotions l’année dernière pour réduire le prix de ses pliables. Samsung a effectué de longues périodes d’essai aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les combinés pliables actuels. En outre, il a inclus le Fold dans un service d’abonnement pour smartphone au Brésil. Cela s’ajoute aux remises régulières sur les échanges et les prix que Samsung propose pour tous ses combinés.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission