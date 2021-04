Samsung’s Unpacked aura lieu le 28 avril avec «le plus puissant Galaxy» | La technologie

Le mois d’avril est riche en événements et le 28 aura lieu le Samsung Unpacked, ce qui promet de fortes émotions.

Si hier nous avons appris que le 20 avril se tiendra l’Apple Keynote au cours de laquelle ils présenteront leurs nouveaux appareils, c’est aujourd’hui Samsung la société qui nous invite à l’événement qui sera diffusé le 28 avril. The Unpacked a suscité de nombreuses attentes, en particulier compte tenu du peu d’avancée de l’entreprise jusqu’à présent lorsque parler de “Galaxy plus puissant“.

Alors que nous sommes encore proches du lancement de la série Galaxy S21, que nous avons trouvée particulièrement convaincante dans ses performances, Samsung parle déjà de ses futurs projets et On ne sait pas à quel type de mobile il se réfère, même s’il s’agit d’un téléphone ou d’une tablette, mais nous pouvons nous attendre à quelque chose de révolutionnaire étant donné le parcours de ces dernières années.

Le fait est qu’il a publié une vidéo avec laquelle nous invite à l’événement qui se tiendra le 28 à 16h00 en Espagne et que nous suivrons de près dans Computer Hoy. C’est l’annonce qu’il a partagée avec tous les adeptes de la marque.

Tout ce qui a été spéculé concerne la boîte montrée dans le teaser qui a été publié sur le site officiel de Samsung. La taille qu’il semble être exclut presque complètement que l’appareil phare soit un ordinateur portable Et cela suggère une tablette, même si les enjeux vont plus vers le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 2, selon 9to5Google.

Dans ce rapport, nous expliquons toutes les gammes de mobiles Samsung en 2021, une grande variété d’appareils pour tous les utilisateurs que vous devez connaître en profondeur si vous souhaitez en acheter un.

Dans tous les cas, on s’attend à ce qu’un ordinateur portable soit présenté et la prochaine Galaxy Watch rejoint également de l’entreprise qui donne de si bons résultats. Mais comme pour les événements Apple, il est difficile de savoir avec certitude ce que nous trouverons dans deux semaines.

Restons-en à la première phrase que Samsung a partagée, “Le Galaxy le plus puissant arrive bientôt” · Sûrement à partir du 28, nous avons de quoi parler ce grand fabricant qui sera prêt à nous surprendre à nouveau.