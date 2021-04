Samu Castillejo, une photo de Séville

04/07/2021

L’ailier de l’AC Milan, Samu Castillejo, il pourrait être l’un des noms propres sur le prochain marché des transferts de Séville, tel que rapporté par Calciomercato. Une des anciennes aspirations de Monchi, qui l’a déjà interrogé pendant son séjour à Malaga et Villarreal, pourrait quitter l’équipe italienne pour un chiffre proche de 10 millions d’euros.

Le Malaga, qui semble avoir perdu la confiance de l’entraîneur, Stefano Pioli, est l’un des joueurs qui pourraient quitter l’AC Milan à la fin de la saison. Avec Valence, l’équipe de Séville est l’une des mieux placées pour le retour de Samu Castillejo en Liga.

Le joueur, quoi a commencé moins de la moitié des matchs cette saison, Il ne finirait pas de convaincre ni l’entraîneur ni la direction sportive malgré le coût de son transfert et ses bonnes performances dans les premiers parcours et les deux partis seraient prêts à se séparer pour la prochaine campagne.

Retour possible au football espagnol

L’international U21 jusqu’à quatre fois verrait de bons yeux le retour en Liga, où il a caillé de belles performances avec l’élastique de Malaga, surtout, et celui de Villarreal. L’Andalou, qui a laissé un bénéfice de près de 14 millions d’euros dans les coffres de l’équipe de Castellón, Il a disputé un total de 125 matchs dans le tournoi national et a marqué 10 buts et a distribué 16 passes.. Tout au long de sa carrière, il a marqué 22 buts et a distribué 31 passes décisives en 270 matchs officiels.