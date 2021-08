Samuel Carmona a déjà un rival : Ulises “Ratoncito” Lara

in

Le Canari Samuel Carmona (5-0, 3 KO) reviendra sur le ring le 15 septembre dans la ville mexicaine d’Aguascalientes.

Ce sera un combat de dix rounds contre le combattant mexicain Ulises «Petite Souris» Lara (21-19-2, 12 KO).

Lara, 31 ans, qui vit à Mexico, a affronté des combattants de haut niveau, tels que Luis Ceja, Omar Soto, Juan Carlos Reveco, après avoir battu l’ancien champion du monde Moisés Fuentes, entre autres.

Il a été un champion mexicain des poids mouches et lors de ses six derniers combats, il a remporté trois combats et perdu les trois derniers.

Carmona poursuit sa formation à Las Palmas sous les ordres de Carlos Formento et l’objectif est de disputer le titre mondial fly au champion ukrainien WBA dans quelques mois Artem Dalakian.