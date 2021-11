Samuel Carmona et Campbell Hatton rejoignent le 3 décembre à Bilbao

Outre la présence de Kerman Lejarraga avec une défense volontaire de son titre européen des super-welters, les participants se définissent dès le lendemain soir que Match de boxe s’organisera en Espagne, le 3 décembre à Bilbao, à défaut de devenir officiel.

Samuel Carmona (5-0, 3 KO) combattra également en soirée, comme ESPABOX l’a appris. Le canari s’est battu en juillet dernier à Madrid, après plus d’un an arrêté par la pandémie et les différentes circonstances survenues dans son aventure avec le promoteur russe. Il effectuera un combat de huit rounds, de manière prévisible, une longueur d’avance avec son objectif d’approcher le titre mondial en 2022.

Pour sa part, Eddie entend a décidé de relâcher la pression Campbell Hatton (4-0, 0 KO) et arrêter de le mettre au combat dans les principaux galas britanniques. Pour cette raison, il sera en Espagne dans un combat en six rounds contre un rival espagnol, avec une grande probabilité.

Sonny Martínez mériterait la revanche après son dernier duel avec Hatton, qu’il a remporté, malgré l’avis de l’arbitre.