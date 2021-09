Samuel Carmona voyage au Mexique et en octobre en Colombie

in

Emilio Marquiegui

@EmilMarquiegui

Le Canari Samuel Carmona (5-0, 3 KO) se rend demain au Mexique pour préparer son combat du mercredi 15 septembre dans la ville d’Aguascalientes.

L’olympien espagnol voyage avec l’entraîneur madrilène Javier Pardo, le coach canarien les rejoindra dans quelques jours Carlos Formento.

Carmona jouera un combat de dix rounds contre le combattant mexicain Ulises «Petite Souris» Lara (21-19-2, 12 KO).

Lara, 31 ans, qui vit à Mexico, a affronté des combattants de haut niveau, tels que Luis Ceja, Omar Soto, Juan Carlos Reveco, après avoir battu l’ancien champion du monde Moisés Fuentes, entre autres. Il a été un champion mexicain des poids mouches et lors de ses six derniers combats, il a remporté trois combats et perdu les trois derniers.

Après ce combat, Carmona envisage de combattre en Colombie le vendredi 22 octobre contre un rival qui n’a pas encore été déterminé.

En revanche, les espoirs du poids mouche espagnol de disputer un championnat du monde à court terme vont ralentir, puisqu’avec la nouvelle politique de la WBA d’éliminer les champions secondaires, la World Boxing Association a contraint le champion du monde ukrainien Artem Dalakian défendre sa couronne contre le champion par intérim, le Panaméen Luis Concepción.

Carmona, numéro 7 sur les listes WBA, pourrait avoir sa chance en 2022 contre le vainqueur de ce combat, mais il faudra attendre le développement des événements.