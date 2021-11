Samuel Carmona vs Villa Padilla illumine la soirée de Lejarraga vs Flatley à Bilbao

Une étoile de plus pour l’événement que Salle d’allumettes favorise dans le Bilbao Arena de Miribilla le 3 décembre prochain. Lejarraga contre Flatley à 12 rounds pour le titre européen des super-welters dans le stellaire ; Biacho contre Rivero, deux boxeurs sans défaite, pour le championnat d’Espagne du super milieu à 10 rounds en semifund ; les Jonathan Alonso contre El Marcuichi à 8 tours dans le super léger, un affrontement qui pourrait dépasser n’importe quel projet de loi pour l’avenant; les poids moyens invaincus Jon Jhader et Warburton à 6 tours comme un affrontement préliminaire intéressant.

Maintenant un plus qu’attrayant Samuel Carmona contre les Jalisco Luis Fernando Villa Padilla. Le Mexicain vient de perdre, mais par décision partagée dans un combat de 12 rounds avec la ceinture nationale en jeu. Un poids mouche qui arrive sur le ring avec le drapeau tricolore dans son pantalon se débattra jusqu’à ce qu’il ne puisse plus tenir les gants. Cela fait partie de leur culture de la boxe. Villa Padilla Il compte 17 combats en tant que professionnel, avec seulement deux défaites, toutes deux avec des ceintures en jeu. L’expérience de la boxe rémunérée sera de votre côté puisque près de la moitié de ses croisements ont été consentis à 8, 10 ou douze rounds, dont celui qui correspondait à un titre intermédiaire WBC. Villa Padilla sera un adversaire prudent pour une star en herbe.

Le Canari Samuel CarmonaA 25 ans, il est classé dans le top 10 des classements mondiaux IBF et WBA. Il l’a fait avec seulement cinq combats professionnels depuis ses débuts en 2019. Cela fait cinq victoires avec trois KO, un pourcentage de KO énorme pour un poids mouche. Même ainsi, la raison pour laquelle deux grandes organisations placent Carmona comme éligible pour le litige d’un monde sinueux est son extraordinaire carrière d’amateur. Plus de quarante combats de niveau international, plusieurs dans le Épreuves mondiales, avec trente victoires, dont certaines contre le champion de la Commonwealth et l’or aux Jeux olympiques de Tokyo, Galal Yafai. Lui, à la fois styliste et frappeur dur de Gran Canaria, chérit également la blessure de WBA International.

Avoir un combattant qui peut aller de Bilbao Sable sur n’importe quelle grande scène Las Vegas ou Londres se battre pour une Coupe du monde réaffirme l’engagement de Salle d’allumettes pour Bilbao. Celui de Miribilla est un grand événement avec une dimension internationale et une répercussion mondiale qui aura un ingrédient de plus, un ingrédient unique, l’environnement de boxe de Bilba. Les billets peuvent être achetés dès maintenant via Kutxabank.

