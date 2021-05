Samuel Cassidy a quitté calmement la maison avant le tournage de San Jose ⋆ .

Le tireur de masse de San Jose, Samuel Cassidy, a été filmé en train de charger calmement un grand sac de voyage dans son camion tôt mercredi – moins d’une heure avant que les autorités ne disent avoir massacré neuf collègues de triage.

Portant des vêtements de sécurité avec des bandes fluorescentes ainsi qu’un masque et une casquette, Cassidy se dirige vers sa Ford F-150 blanche, posant le grand sac avant de le charger soigneusement dans le côté passager avant, selon les images.

Il se dirige ensuite vers le conducteur, prenant son temps pour monter et finalement s’éloigner de son domicile dans le quartier de Ramblewood à San Jose.

Le voisin de Cassidy, Doug Suh, a partagé ses images de caméra de surveillance avec KPIX 5 News, affirmant que Cassidy partait vers 5 h 40 mercredi, heure habituelle de son départ pour le travail.

À 6 h 30 – moins d’une heure plus tard – Cassidy s’est déchaîné sur son lieu de travail de longue date, le VTA Light Rail Facility de San Jose, tuant neuf personnes et en blessant d’autres avant de retourner le pistolet contre lui-même, ont déclaré les autorités.

À peu près au même moment, son domicile a pris feu, forçant une évacuation des environs immédiats. Des agents ont ensuite trouvé des explosifs et de l’essence chez lui, ainsi que d’autres armes, des responsables

Les autorités n’ont pas encore révélé le motif du massacre.

Un voisin a qualifié Samuel Cassidy de «solitaire», affirmant qu'il n'avait jamais vu d'amis ou de membres de sa famille rendre visite.

Cassidy travaillait pour Valley Transportation Authority depuis au moins 2012, d’abord en tant que mécanicien de 2012 à 2014, puis en tant que responsable de l’entretien des sous-stations, a déclaré KPIX.

Il a reçu 160000 $ en salaire et avantages sociaux totaux, selon les archives publiques de 2019.

Suh, qui vit en face de lui, l’a décrit comme «solitaire» et «étrange» et a déclaré qu’il n’avait jamais vu d’amis ou de membres de sa famille lui rendre visite.

«Je dirais bonjour et il me regardait simplement sans rien dire», a déclaré Suh à KPIX, admettant que lui et sa femme avaient peur de lui.

«Un jour, je sortais de son allée et il m’a crié: ‘N’allez même pas dans mon allée!’ Après cela, je ne lui ai plus jamais parlé.