Samuel Eto’o appelle au « respect » pour Ian Wright après avoir souligné le « racisme » de la CAN

Samuel Eto’o a soutenu Ian Wright et ses affirmations selon lesquelles la Coupe d’Afrique des Nations est « manque de respect » et que la couverture médiatique du tournoi est « teintée de racisme ».

L’ancien attaquant d’Arsenal s’est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer sa frustration à propos du tournoi de janvier. La compétition à 24 équipes débutera le 9 janvier et mettra en vedette une multitude de stars de la Premier League. Le trio de Liverpool composé de Mo Salah, Sadio Mane et Naby Keita devrait tous figurer au Cameroun.

Cependant, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a été continuellement interrogé sur leur disponibilité pour le tournoi. Et le club d’Anfield a eu des discussions approfondies avec la FA égyptienne pour retarder le départ de Salah.

Selon Wright, le tournoi a été massivement mal vu. Et Wight va plus loin en disant que la couverture a été gâchée par le «racisme».

« Y a-t-il jamais un tournoi plus irrespectueux que la Coupe d’Afrique des Nations ? » Wright a déclaré sur Instagram.

« Il n’y a pas de plus grand honneur que de représenter votre pays. La couverture est complètement teintée de racisme.

«Nous avons joué nos euros dans 10 pays au milieu d’une pandémie et il n’y a aucun problème. Mais le Cameroun, seul pays hôte d’un tournoi, pose problème.

« On demande à des joueurs s’ils honoreront les convocations de leurs équipes nationales. Imaginez s’il s’agissait d’un joueur anglais représentant les Trois Lions. Pouvez-vous imaginer la fureur?

Et maintenant, le légendaire attaquant camerounais Eto’s s’est prononcé en faveur de Wright et a appelé au «respect» pour le spécialiste.

Respect @IanWright0 🙏🏿 Il n’y a pas de plus grand honneur pour un sportif que de représenter son pays. La Coupe d’Afrique des Nations est une célébration de la fierté africaine, et la CAN de la semaine prochaine prouvera une fois de plus la grandeur indéniable des joueurs africains. pic.twitter.com/HpvekGwBdH

– Samuel Eto’o (@SamuelEtoo) 30 décembre 2021