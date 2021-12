Samuel Eto’o, élu président de la Fédération camerounaise de football

11/12/2021 à 18h20 CET

.

Samuel Eto’o, ancien joueur de la Barcelone et ancien international camerounais retraité du monde professionnel en 2019, a été aujourd’hui choisi comme président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), a confirmé l’athlète lui-même sur ses réseaux sociaux.

« Je me souviendrai d’aujourd’hui comme de l’un des moments les plus fiers de ma vie. Je suis profondément reconnaissant d’avoir été élu nouveau président de la FECAFOOT« Eto’o a déclaré via Twitter quelques minutes après avoir appris sa victoire aux élections qui se sont tenues ce samedi dans la capitale camerounaise, Yaoundé.

Selon les médias locaux, celui qui est le joueur avec le plus de titres derrière lui sur le continent africain a remporté la victoire avec 43 voix contre 31 pour son principal rival et président sortant, Seidou Mbombo Njoya – qu’Eto’o a soutenu lors des dernières élections – et deux abstentions.

Dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit le vainqueur pousser des cris de joie à l’annonce des résultats. Eto’o a rendu publique sa candidature en septembre dernier, confirmant des rumeurs qui avaient déjà été reprises récemment par les médias locaux. Comme il l’a ensuite déclaré dans un communiqué, le projet de Njoya « semblait prometteur pour l’avenir de notre football » mais n’avait pas répondu aux « attentes ».

De même, l’ex-barceloniste a promis de présenter sa candidature pour attribuer l’allocation économique mensuelle qui lui correspondra en tant que président de la Fédération pour promouvoir des projets de football amateur, ce sur quoi il n’a encore fait aucun commentaire.

Eto’o fait désormais face à son premier grand défi en tant que président de la FECAFOOT : se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) -qui se jouera en janvier 2022 au Cameroun après plusieurs retards dus à la météo et au covid-19- des « Lions Indomptables », comme est populairement connue l’équipe camerounaise.

En ce sens, l’ancien joueur a assuré en septembre que le tournoi « Ce sera l’occasion de montrer au monde l’incroyable vivier de talents qui a toujours été » son pays. En revanche, selon les médias locaux, Eto’o devra gérer les difficultés économiques que traverse la Fédération. Le nouveau président de la FECAFOOT a été élu footballeur africain de l’année en 2003, 2004, 2005 et 2010, et entre 1997 et 2014, il a disputé 118 matches en équipe nationale au cours desquels il a inscrit 56 buts.

Au cours de sa carrière, qui s’étend sur plus de deux décennies, l’attaquant a défendu les maillots d’équipes espagnoles telles que Réel Madrid, la Léganes, la Majorque ou la Barcelone -où il a vécu son âge d’or-, ainsi que celui d’autres équipes européennes comme le Inter de Milan ou la Chelsea, mais jouer avec les « Lions Indomptables » a toujours été son plus grand « honneur ».

« J’ai servi mon équipe toute ma carrière et quand nous y sommes allés, j’ai eu toutes les difficultés du monde. Les coéquipiers du club n’y croyaient pas. Mais avec toutes ces difficultés, c’était toujours pour moi un honneur et une fierté de représenter 26 millions de personnes à chaque fois que je recevais un appel », a-t-il déclaré l’an dernier lors d’une table ronde du forum virtuel World Football Summit (WFS).

Après un passage de trois ans dans dinde, où il a joué avec Antalyaspor et avec lui Konyaspor, Eto’o signé en 2018 avec lui Qatar SC, avant d’annoncer enfin son retrait en septembre 2019.