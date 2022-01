Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise, présente ses excuses aux trois journalistes algériens agressés

01/11/2022 à 19:49 CET

Outre l’intérêt mondial que suscite la Coupe d’Afrique des Nations, un malheureux incident hors sport a secoué le championnat continental. Trois journalistes algériens ont subi une violente agression au couteau par des inconnus alors qu’ils se trouvaient dans la ville camerounaise de Douala. Heureusement, ils n’ont pas été grièvement blessés et leurs vies ne sont pas en danger.

Après l’agression, le président nouvellement investi de la Fédération du Cameroun, Samuel Eto’o, a présenté ses excuses aux personnes affectées au nom de son pays. Accompagnée du président de la Fédération algérienne, Charaf-Eddine Amara, la légende des Lions Indomptables a prononcé un discours de soutien aux victimes, retransmis à la télévision algérienne.

L’ancien footballeur du FC Barcelone s’est rapproché de son homologue algérien pour adresser un message aux trois journalistes : « Nos chers frères journalistes, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses car certains de nos frères ont été agressés à Douala. Je vous demande humblement de dire à ces frères que nous demandons pardon et de leur dire que vous êtes chez vous. Ce n’est pas l’hospitalité camerounaise. Nos frères doivent se sentir en sécurité ici comme s’ils étaient à Alger (…) Que Dieu vous bénisse et que votre séjour se passe sans de meilleures manières chez vous au Cameroun », a déclaré Eto’o. La Confédération Africaine de Football a ouvert une enquête pour trouver les coupables de ladite agression.