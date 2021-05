Samuel Goldwyn Films obtient les droits sur Night Raiders de l’EP Taika Waititi ⋆ .

Selon Deadline, Samuel Goldwyn Film a acquis avec succès les droits de distribution nord-américains du premier long métrage de réalisateur de Danis Goulet intitulé Raiders de nuit, qui est produit par la cinéaste oscarisée Taika Waititi, qui est actuellement en production en Australie pour Marvel Studios ‘ Thor: l’amour et le tonnerre. Le thriller de science-fiction dystopique a eu sa première mondiale en mars dernier au Festival international du film de Berlin 2021.

“Nous sommes ravis de nous associer à Samuel Goldwyn Films pour la sortie américaine de NIGHT RAIDERS après sa première à Berlin”, a déclaré Goulet dans un communiqué. «Le film est tellement pertinent pour toute l’Amérique du Nord, et nous sommes très reconnaissants d’avoir cette opportunité de le présenter au public américain avec une entreprise qui a démontré son engagement envers des voix originales et des perspectives uniques.»

CONNEXES: Notre drapeau signifie la mort de HBO Max ajoute Taika Waititi en tant que Barbe Noire

Situé en 2043, Raiders de nuit explore un avenir dans lequel une occupation militaire contrôle les villes privées de leurs droits dans l’Amérique du Nord d’après-guerre. Dans ce monde, où les enfants sont considérés comme la propriété du régime qui les entraîne au combat, une femme crie désespérée rejoint un groupe clandestin de justiciers et s’infiltre dans une académie pour enfants de l’État afin qu’elle puisse récupérer sa fille.

Le film est également décrit comme un drame de science-fiction axé sur les femmes sur la résilience, le courage et l’amour. Il sert également de parabole sur l’expérience des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Il est dirigé par Elle-Maija Tailfeathers (Quantique sanguin), Amanda Plombier (Pulp Fiction), Alex Tarrant (La chasse), Brooklyn Letexier-Hart (Fardeau de la vérité), Gail Maurice (La zone de crépuscule) et Violet Nelson (Le corps se souvient quand le monde s’est ouvert).

CONNEXES: Les nouveaux chiens de réservation de comédie de Taika Waititi reçoivent une commande de série chez FX

Raiders de nuit est écrit et réalisé par Danis Goulet. En plus de Taika Waititi, le film est également produit par Noah Segal, Tim White, Adrian Love, Kyle Irving et Lisa Meeches. Les producteurs sont Tara Woodbury, Paul Barkin, Ainsley Gardiner, Georgina Condor et Chelsea Winstanley.