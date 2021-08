Samuel L. Jackson confirme qu’il tourne les merveilles avec un nouveau message

in

Avec The Marvels, Samuel L. Jackson reprend Nick Fury pour la série Disney + Secret Invasion, qui verra le personnage partager à nouveau l’écran avec Talos de Ben Mendelsohn, qui s’est métamorphosé pour ressembler à Fury sur Terre pendant Spider-Man: loin de À la maison alors que l’ancien chef du SHIELD était dans l’espace (Soren, l’épouse de Talos, s’est déguisée en Maria Hill). La finale de la série WandaVision a également taquiné les plans futurs de Fury lorsque Monica Rambeau de Teyonah Parris a reçu la visite d’un Skrull qui lui a dit qu’un ami de sa mère voulait la rencontrer dans l’espace. Il a été annoncé en décembre 2020 que Parris codirigerait The Marvels avec Brie Larson et Iman Vellani, cette dernière faisant bientôt ses débuts en tant que Kamala Khan, alias Mme Marvel, dans sa propre série Disney +.