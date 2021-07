Samuel L. Jackson de Marvel a donné à Scarlett Johansson un excellent conseil dès le début (et elle l’a transmis à Florence Pugh)

01/07/2021 Le à 23h45 CEST Nick Kyrgios, australien, numéro 60 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-six minutes par 7 (9) -6 (7), 6-4 et 6-4 à l’italien Gianluca Mager, numéro 77 de l’ATP, lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, Kyrgios sera en huitièmes de […] More