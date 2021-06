Samuel L. Jackson est acteur depuis près de 50 ans. Maintenant, il obtient enfin un Oscar

Bien qu’il soit l’un des acteurs les plus reconnaissables de sa génération, à ce jour, Samuel L. Jackson n’a été reconnu qu’une seule fois par les Oscars. En 1994, il a été nominé pour le meilleur second rôle masculin pour sa performance dans Pulp Fiction. Au cours des cinq dernières décennies, Samuel L. Jackson a réalisé plusieurs performances dignes d’un Oscar, notamment dans A Time To Kill, Jackie Brown et The Hateful Eight. Il a remporté de nombreuses autres distinctions au fil des ans, dont quatre nominations aux Golden Globes et une victoire aux BAFTA.