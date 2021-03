Samuel L.Jackson et 6 acteurs à venir en Amérique que je souhaite être à venir 2 Amérique

Comme toute suite tant attendue d’une comédie bien-aimée, Coming 2 America revendique un bon nombre d’apparitions de certains des personnages préférés des fans les plus drôles du film original, dont beaucoup sont joués, une fois de plus, par Eddie Murphy. Cependant, plus clairement reconnaissable est l’absence d’acteurs tels que Samuel L.Jackson et plusieurs autres de 1988 Venant en Amérique jeter.

La suite originale d’Amazon Prime du réalisateur Craig Brewer présente une flopée de nouveaux personnages, tels que le fils perdu depuis longtemps du roi Akeem Joffer d’Eddie Murphy (joué par Jermaine Fowler), sa mère bruyante (Leslie Jones) et son oncle (Tracy Morgan), et un lourd a inventé Arsenio Hall dans le rôle de Baba. La suite se savoure même dans certains camées révélateurs de Morgan Freeman, En Vogue, Salt-N-Pepa et Gladys Knight (tous dans la même séquence également). Cependant, malgré ce que ces nouveaux venus et invités surprises ont apporté au film, il faut se demander s’ils auraient pu laisser de la place à quelques-uns. Venant en Amérique stars pour reprendre ce que certains appelleraient leurs rôles les plus connus.