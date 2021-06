Samuel L. Jackson, Liv Ullmann et la réalisatrice Elaine May recevront l’Oscar d’honneur – El Sol de México

in

LES ANGES. L’acteur Samuel L. Jackson, l’actrice Liv Ullmann et la scénariste et réalisatrice Elaine May recevront l’Oscar d’honneur, a annoncé jeudi la Hollywood Academy dans un communiqué dans lequel elle a également détaillé que l’acteur Danny Glover obtiendrait le prix humanitaire Jean Hersholt.

David Rubin, le président de l’institution qui organise chaque année les Oscars, a assuré qu’ils étaient “excités” que ces prix soient décernés cette année à quatre artistes qui ont eu “un impact profond sur le cinéma et la société”.

Les Oscars d’honneur et le Jean Hersholt Humanitarian Award sont présentés aux Hollywood Academy Governors Awards, un événement plus discret, sans diffusion en direct et avec beaucoup moins d’invités que les Oscars.

La douzième édition des Governors Awards se tiendra le 15 janvier 2022 à Los Angeles USA

Nominé à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Pulp fiction (1994), la carrière de Jackson, l’un des interprètes les plus populaires et prolifiques d’Hollywood ces dernières décennies, comprend également des films tels que Jurassic Park (1993), Jackie Brown (1997) , Unbreakable (2000), Django unchained (2012) ou encore la deuxième trilogie Star Wars.

Pour sa part, May a été deux fois nominée aux Oscars pour le meilleur scénario adapté pour Heaven can wait (1978) et Primary colors (1998).

De plus, May a réalisé des films tels que Une nouvelle feuille (1971) ou The heartbreak kid (1972).

Ullmann s’est démarqué tout au long de sa carrière pour sa collaboration plébiscitée avec le cinéaste Ingmar Bergman sur des titres tels que Persona (1966) ou Face to face (1976).

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

L’actrice norvégienne a reçu deux nominations aux Oscars de la meilleure actrice pour Les émigrants (1971).

Enfin, Glover a combiné des films prestigieux tels que The Color Purple (1985) avec de gros succès au box-office tels que la saga d’action et de comédie Lethal Weapon avec Mel Gibson.

Hors écran, l’acteur s’est démarqué par son travail d’activiste social et communautaire et collabore depuis des années avec des institutions comme l’UNICEF.