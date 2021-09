Samuel Molina a perdu au cinquième tour, malgré une belle bagarre

in

Le jeune de Malaga Samuel Molina (16-1, 7 KO) perdu par KO au cinquième round face à l’Arménien Artem Haroutiounian (11-0, 7 KO) hier soir à l’Universum Gym de Hambourg.

L’Espagnol faisait un bon combat et a laissé une bonne image, mais au moment où l’Allemand était dans le plus grand mal, un crochet du gauche au menton à 2 minutes et 31 secondes du cinquième round a mis KO l’Espagnol. L’enjeu était à dix tours du titre WBC International des poids légers.

Molina a contrôlé le combat et a attaqué avec une dangereuse série de coups de poing, mais Harutyunyan a tiré sa main gauche sur le bout du menton de Molina, qui est tombé sur la toile. Dans l’équipe espagnole, ils sont heureux malgré la défaite en raison de l’impression que les fans ont prise sur l’Andalou.

“Je savais que j’étais jeune, sauvage et motivé et je voulais tout donner pour me gagner”, a déclaré Harutyunyan, le bronze olympique à Rio.

Une honte pour Molina, mais qui ne devrait pas le décevoir. Il a un bel avenir devant lui.