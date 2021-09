Samuel Molina, avancez

Samuel Molina (16-0, 7 KO) est l’un des plus grands espoirs de l’Espagne. À 22 ans, il a été champion national et était à la recherche de nouveaux défis. “J’en avais besoin”, dit-il dans une interview sur le podcast “Boxeo a la Carrera”. Pour cette raison, ni lui ni son équipe n’ont hésité à accepter un appel pour se rendre ce samedi à Hambourg pour lutter contre le également invaincu, et médaillé olympique à Rio 2016, Artem Harutyunyan (10-0, 6 KO).

“Je devais combattre le 18 septembre à Malaga lors d’une soirée organisée par mon promoteur anglais, Frank Warren.. Finalement, l’événement a dû être reporté à décembre et cette opportunité s’est présentée. Nous avons tout analysé et il nous a semblé que nous étions prêts. Pourquoi attendre? C’est un défi pour moi d’aller chez lui. Cette pression est ce qui me motive“, dit l’homme de Malaga. Molina est déterminée et se rend sans crainte à Hambourg.

Le prix est grand. L’enjeu sera le poids léger WBC International. Au-delà de la ceinture, une victoire le placerait dans les charts internationaux. Une étape très importante dans votre carrière. “Nous avons étudié le combat et cela nous favorise. Qui ose, gagne. Si je veux être dans la cour des grands, je dois prendre un risque. Sinon je serai coincé et je ne veux pas de ça. Je veux des tests décisifs et savoir si je suis pour la cour des grands », conclut-il. Il n’y a pas de crainte. L’Essence est confiée à l’Allemagne pour l’examiner. Il fait un pas en avant car il veut l’inscription.